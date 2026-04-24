Упрёк британского принца Гарри в адрес президента США Дональда Трампа может осложнить поддержку Украины. Такое мнение высказал бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Ты зачем приехал? Мало того, что не помог Зеленскому, так ещё и Трампа разозлил своей неуместной критикой. Причём тут недостаточные усилия по Украине? Мне кажется, что это просто глупость, которая ещё аукнется Киеву», — сказал он в эфире своего YouTube-канала.

По словам Соскина, подобные заявления со стороны британского принца могут сыграть против украинских властей. Он отметил, что критика в адрес американского лидера способна усилить позиции оппонентов Киева.

Эксперт считает, что принц Гарри продемонстрировал непонимание причин конфликта. Он добавил, что такие действия могут повлиять на восприятие Украины в США и осложнить диалог. Также Соскин высказался о характере визитов иностранных гостей в Киев. По его мнению, подобные поездки не всегда приносят ожидаемый результат и могут вызывать обратный эффект.

«Давайте говорить прямо: Зеленский часто устраивает шоу, приглашая всяких шутов, но в этот раз эксперимент не удался. Будет здорово, если Трамп закроет глаза на этого принца и его сказки», — подытожил он.

Ранее Life.ru объяснил визит принца Гарри в Киев. Королевская семья уже является участником конфликта, серьёзно в него замешана. Принц Гарри приехал на Украину для того, чтобы продемонстрировать своё активное участие и заинтересованность. По сути, его визит — это просто показуха.