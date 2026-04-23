Внезапный визит: Принц Гарри приехал в Киев
The Sun: Принц Гарри совершил неанонсированный визит в Киев
Обложка © ТАСС / AP / Evan Agostini
Британский принц Гарри прибыл в Киев с неанонсированным визитом. Об этом сообщила газета Sun. Подробности поездки пока не раскрываются. Не уточняется ни продолжительность пребывания, ни программа встреч.
Этот визит стал третьим с момента начала конфликта на Украине. В прошлый раз принц Гарри приезжал в Киев в сентябре 2025 года вместе с командой своего фонда Invictus Games Foundation, чтобы подробно обсудить новые инициативы по поддержке реабилитации раненых военных.
А на днях в Киев приезжал шведский король Карл XVI Густав. Встреча монарха и Зеленского прошла во Львове. Этот визит стал первым за последние 14 лет. Журналисты заметили, что король не пожал Зеленскому руку, видимо, он в курсе о проклятии рукопожатия.
