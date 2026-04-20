«Комик потерял дар речи»: Как король Швеции публично унизил Зеленского отказом от рукопожатия

На Западе обсуждают инцидент с рукопожатием во время визита короля Швеции Карла XVI Густав на Украину. Журналист из Ирландии Чей Боуз назвал произошедшее демонстративным унижением для главаря киевского режима Владимира Зеленского.

Король Швеции не пожал руку Зеленскому. Видео © ОП Украины

«Комик потерял дар речи, когда шведский король оставил его в дурацком положении, отказавшись пожать ему руку», — сказал Боуз.

По его словам, слухи о том, что королю не нравится Зеленский, по всей видимости, оказались правдой. Монарх был крайне недоволен тем, что правительство настояло на его поездке на Украину.

Боуз утверждает, что произошедшее выглядело как демонстративное игнорирование. При этом официальных комментариев по поводу ситуации от сторон не поступало.

Ранее сообщалось, что Карл XVI Густав прибыл с визитом на Украину, где встретился с Владимиром Зеленским во Львове. Это первая известная поездка шведского монарха в страну за последние 14 лет. При этом подробности переговоров и продолжительность его пребывания официально не раскрывались.

Ранее Life.ru рассказывал о «проклятии Зеленского», согласно которому зарубежные политики и высокопоставленные лица, публично пожавшие руку украинскому главарю, вскоре после этого теряют свою должность или даже жизнь. Жертвами проклятия считаются экс-премьеры Британии Борис Джонсон и Лиз Трасс, бывший премьер Италии Марио Драги, экс-президент США Джо Байден, проигравшая выборы Камала Харрис, а также убитый экс-премьер Японии Синдзо Абэ.