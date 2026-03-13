Главарь киевского режима Владимир Зеленский встретился с Резой Пехлеви — изгнанным бывшим наследным принцем Ирана. Стороны обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг Исламской Республики.

«Встретился в Париже с наследным принцем Ирана Резой Пехлеви. Подробно обсудили ситуацию в Иране и регионе и американскую операцию против террористического режима», — написал бывший комик в своих соцсетях.

В ходе беседы Зеленский сообщил, что Пехлеви проинформировал его о сигналах из Ирана, указывающих на якобы имевшие место значительные потери в рядах иранского руководства. Кроме того, стороны затронули вопрос воздействия международного давления на текущую ситуацию.

Главарь киевского режима также опубликовал фото с Резой Пехлеви, на котором экс-комик жмёт руку сыну последнего шаха Ирана. Похоже, Пехлеви ничего не знает о «проклятом рукопожатии» Зеленского, поэтому улыбается на фотографии.

Ранее «проклятие» Владимира Зеленского настигло Агентство США по международному развитию (USAID), штаб-квартиру которого в Вашингтоне закрыли по решению американской администрации. В июле 2023 года Зеленский встречался с главой этой организации Самантой Пауэр и пожал ей руку. Напомним, кто бы ни жал руку экс-комику, гибель этого «кого-то» — чаще политически, но иногда и физически — становится неминуемой.