Зендая не смогла говорить на съёмках «Одиссеи» из-за мороза в Исландии

В Исландии во время первого съёмочного дня фильма «Одиссея» Кристофера Нолана актриса Зендая столкнулась с настолько сильным холодом, что физически не могла произносить реплики. Об этом она рассказала в подкасте Happy Sad Confused.

«Вот в чём дело. У меня были свои реплики, и я хотел, чтобы они были так подавлены. Я немного вывыхился. Было особенно холодно. Это было в Исландии. Мой рот просто застыл. Ничего не выходит. Мой рот не двигался. Буквально. Это вышло как «Бла-бла-бла». Так неловко», — сказал она.

Съёмочный процесс начался в экстремальных погодных условиях, где мороз буквально сорвал актрисе возможность нормально говорить. Попытки сыграть сцену в первый день работы обернулись тем, что мышцы лица оказались скованы холодом, из-за чего диалог не удавалось проговорить даже физически.

Позже Зендая призналась, что при всём дискомфорте старалась сохранять вовлечённость и продолжать работу, несмотря на давление условий и ожидания съёмочной группы. Отдельно она отметила, что возможность работать с командой фильма стала для неё важным и вдохновляющим опытом, даже при столь жёсткой погоде.

Режиссёр Кристофер Нолан в другом интервью подчеркнул, что актриса выглядела «идеальной» на площадке и полностью соответствовала образу Афины. Сам постановщик также добавил, что почувствовал вину, когда услышал жалобы на условия, но затем отметил, что это скорее вопрос адаптации актёров к обстоятельствам, а не его ответственность.

Съёмки «Одиссеи» проходят под руководством Кристофера Нолана, где Зендая исполняет роль Афины, а Том Холланд играет Телемаха. Работа ведётся с использованием IMAX-камер, которые ограничивают длительность дублей примерно тремя минутами, что стало дополнительным испытанием для актёров на площадке.

Ранее стало известно, что Том Холланд не стал держать новость о возвращении Роберта Дауни-младшего во вселенную Marvel при себе и сразу поделился ею с Зендаей. Речь идёт о камбэке актёра в роли Доктора Дума в фильме «Мстители: Судная ночь». О предстоящем возвращении коллеги по франшизе Холланд узнал задолго до официального анонса студии.