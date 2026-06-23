Том Холланд сразу же проговорился Зендае о возвращении Дауни-младшего в Marvel

Том Холланд не стал хранить новость о возвращении Роберта Дауни-младшего в одиночку. Актёр сразу рассказал Зендае, что его коллега вновь появится во вселенной Marvel, пишет Variety.

О планах студии звезда «Человека-паука» узнал задолго до официального объявления. Дауни-младший вернётся на экраны в роли Доктора Дума в фильме «Мстители: Судная ночь».

При этом Холланд сумел не раскрыть сюрприз публике. Для актёра, давно получившего среди поклонников Marvel репутацию главного источника случайных спойлеров, это оказалось серьёзным достижением.

В Сети даже существует 13-минутная подборка моментов, когда он раньше времени рассказывал детали фильмов студии. Ролик набрал около 21 миллиона просмотров.

На этот раз секрет Marvel дождался официальной премьеры — по крайней мере, за пределами дома Холланда и Зендаи.

Ранее стало известно, что голливудские звёзды Зендея и Том Холланд тайно поженились. Об этом на красной дорожке премии Гильдии киноактёров США сообщил стилист актрисы Ло Роуч. В январе 2025 года СМИ писали, что Том Холланд сделал Зендее предложение, но помолвка была настолько секретной, что там даже не присутствовали члены их семей.