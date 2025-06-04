«Мстители 5: Судный день» — что известно о новом фильме: Доктор Дум украл лицо Тони Старка? Marvel: «Мстители: Судный день» — когда выйдет в 2026 году, вернётся ли Роберт Дауни – младший, кто будет в главных ролях, что ещё известно о фильме: фото, трейлер, сюжет, отзывы — всё это в материале Life.ru. 3 июня, 22:01 Вселенная «Мстителей» завоевала популярность по всему миру. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Помните 2008-й? Кажется, в кино миновала целая эпоха. Именно тогда зрители смогли посмотреть боевик «Железный Человек» с неподражаемым Робертом Дауни – младшим. Успех был оглушительным, и Marvel Studios в течение нескольких лет выпустила несколько сольных фильмов о супергероях: Халке, Торе и Капитане Америке. А потом им в голову пришла гениальная идея: вместо того чтобы продолжать клепать сольники, они задумали невиданное — масштабный кроссовер. Цель? Объединить героев в одной эпичной истории, щедро сдобренной отсылками и пасхалками для самых внимательных фанатов.

И вуаля! 2012 год — «Мстители». Борьба с пришельцами, разрушенный Нью-Йорк, пересказ историй из комиксов — всё это весьма впечатлило зрителей. Но главным чудом было увидеть, как совершенно разные личности (и один скандинавский бог с молотом) скрепя сердце учатся работать командой. Зрители сходили с ума: динамичные бои — это да, но «химия» между героями, их стычки и шутки вызвали львиную долю восторгов. Стало ясно: кроссоверы — это «новая нефть» для Marvel.

«Мстители» — мультивселенная супергероев. Фото © Кадр из фильма «Мстители», режиссёр Джосс Уидон, сценаристы Джосс Уидон, Зак Пенн / Kinopoisk

2015-й подкинул «Эру Альтрона». Здесь беда пришла не от суперзлодея, а... от самих Мстителей! Железный Человек вместе с Халком, будучи гениальными учёными и вооружившись магией Асгарда, создали ИИ для защиты планеты. Однако этот суперум, названный Альтроном, решил, что лучшая защита — нападение... на всё человечество, которое лучше заменить роботами. Герои справились (куда они денутся), пополнив свои ряды новичками.

Но истинный размах вселенная «Мстителей» показала в «Войне бесконечности» (2018) и «Финале» (2019). Это был апогей «Саги бесконечности». Зловещий Танос, маячивший где-то на заднем плане с 2012-го, наконец вышел на сцену. «Война...» шокировала первым сокрушительным поражением героев. «Финал» же стал грандиозным и триумфальным прощанием с целой эпохой. Оба фильма заняли топ-места в списке самых кассовых в истории — настоящее кинематографическое землетрясение!

«Финал» не поставил точку в истории «Мстителей». Фото © Кадр из фильма «Мстители: Финал», режиссёры Энтони Руссо, Джо Руссо, сценаристы Кристофер Маркус, Стивен Макфили, Стэн Ли и др. / Kinopoisk

И вот, оглядываясь на этот путь от одиночек в броне до масштабных битв за Вселенную, мы ждём новый блокбастер «Мстители: Судный день». Что приготовили создатели и удастся ли им удержать высокую планку? Интрига зашкаливает!

Даты выхода фильма «Мстители: Судный день»

Первоначальная дата релиза была назначена на 1 мая 2026 года. Увы, планы изменились: Disney и Marvel официально перенесли премьеру на 18 декабря 2026 года, отодвинув её почти на восемь месяцев. Причины? Во-первых, студии потребовалось дополнительное время для работы над «грандиозным масштабом» ленты, которую инсайдеры называют одной из самых амбициозных в истории Marvel. Во-вторых, декабрьский прокатный слот — проверенная стратегия успеха: именно в этот период «Человек-паук: Нет пути домой» собрал $1.9 млрд, доказав, что зимние премьеры способны стать кассовыми бомбами. Ирония в том, что теперь «Судный день» выйдет в один день с ожидаемым блокбастером «Дюна-3» — битва титанов гарантирована! Для Marvel это часть глобальной перестройки графика: несколько неназванных проектов отложены, а фокус смещён на качество вместо количества. Так что ждать придётся дольше, но обещают — оно того стоит.

Трейлер

Сюжет

Открытость — не самая сильная сторона Marvel, когда дело касается будущих сюжетов, и «Судный день» — не исключение. Но этот фильм уникален даже на фоне обычной марвеловской секретности. Его история создания — настоящий блокбастер за кадром, который уже пролил свет на грядущие события. Изначальный план рухнул как карточный домик. Помните Канга-завоевателя — того самого, которого с таким размахом представили в «Человеке-муравье» и «Локи»? Джонатан Мейджорс должен был стать новым Таносом — главным злодеем в кроссовере под названием «Мстители: Династия Канга». Но эти планы разрушил сам Мейджорс, которого уличили в нападении на девушку и сексуальных домогательствах. Громкий скандал и увольнение актёра в конце 2023-го заставили Marvel экстренно перекраивать всю «Сагу мультивселенной». Канга — в отставку, а на авансцену в качестве главной угрозы выходит легендарный Доктор Дум.

В новых «Мстителях» поменяют главного злодея. Фото © YouTube / Marvel DC Trailer

Смена злодея — это не просто замена декораций. Это полный ребут концепции! Сценарий, который, по слухам, ещё не обрёл окончательную форму, экстренно переписывается прямо во время съёмок, стартовавших в Лондоне в марте 2025-го. Братья Джо и Энтони Руссо, которых пригласили поставить две грядущие части кроссоверной серии фильмов «Мстители-5» и «Мстители: Секретные войны», не скрывают амбиций: они клянутся, что «Судный день» станет самым эпичным и масштабным проектом Marvel на сегодня. Ирония в том, что хаос за кулисами может стать основой для сюжета о хаосе мультиверсном.

И вот тут начинается самое интересное: Роберт Дауни –младший возвращается! Об этом пишет Variety. Но возвращается не как наш любимый Тони Старк (хотя... как знать?). Он — Доктор Дум. И это не просто кастинговый трюк. По намёкам самого Джо Руссо, Дауни активно участвует в создании образа, предлагая идеи для предыстории и даже дизайна костюма. Ключ к пониманию — мультивселенная. Дум, которого мы увидим, будет альтернативной версией... возможно, из мира, где гений Тони Старка свернул на тёмную дорожку. Фанаты сходят с ума от теории, что это прямая отсылка к комиксному «Железному маньяку» — мрачной, технократической версии Старка, помешанной на контроле и «всеобщем благе» через силу, которую часто путали с Думом из-за стиля доспехов. Объединят ли сценаристы эти образы? Шансы есть.

В новом блокбастере может появиться «тёмный» Тони Старк. Фото © YouTube / Marvel DC Trailer

Каковы же планы этого нового/старого Дума? В комиксах Виктор фон Дум — суперзлодей и заклятый враг Фантастической четвёрки, маг и диктатор Латверии, стремящийся к абсолютной власти над реальностью. В контексте мультивселенной, терпящей крах после событий «Локи» и «Доктора Стрэнджа», его цель логична: полный контроль или уничтожение «неудачных» реальностей. Слухи рисуют апокалиптическую картину: Дум может спровоцировать коллапс мультивселенной, создав Битвомир — искусственное измерение-арену, где выжившие герои из разных миров будут сражаться за шанс восстановить свои вселенные. Это станет прямым мостом к грядущим «Секретным войнам». Другие теории намекают на классический сюжет, где Дум мастерски стравливает героев друг с другом (Мстители против Людей-икс? Против Фантастической четвёрки?), используя их разногласия в своих целях.

Что в итоге? «Судный день» — не просто очередной кроссовер. Это кульминация «Саги мультивселенной», которая должна перезагрузить MCU. Через хаос, созданный Думом (в исполнении Дауни-мл., что добавляет драматической иронии), Marvel, по сути, получит чистый холст. Фильм обещает не просто битву, а глобальную перестройку реальности, где старые герои могут встретиться с новыми лицами из недавно приобретённых вселенных Fox. Интрига зашкаливает, а съёмочный хаос лишь подогревает ожидания: что выйдет из этого марвеловского котла под названием «Судный день»?

Актёры и персонажи

Полный список актёров, которые появятся в «Судном дне», до сих пор точно не известен. Но то, что одной из главных звёзд станет Роберт Дауни – младший, уже факт. Он кинематографическую вселенную Marvel начинал, ему и подводить итоги «Саги мультивселенной», но уже в роли антагониста Доктора Дума. Вот что известно на сегодня об остальных исполнителях и персонажах:

Роберт Дауни – младший — Виктор фон Дум / Доктор Дум. Тот, кто начал эру MCU как Тони Старк, теперь вернулся в роли главного злодея. Дум — гениальный диктатор Латверии, маг и технократ из альтернативной вселенной. Возможно, это Железный Маньяк — тёмная версия Старка, одержимая контролем над миром.

Тот, кто начал эру MCU как Тони Старк, теперь вернулся в роли главного злодея. Дум — гениальный диктатор Латверии, маг и технократ из альтернативной вселенной. Возможно, это Железный Маньяк — тёмная версия Старка, одержимая контролем над миром. Крис Хемсворт — Тор: царь Асгарда , потерявший семью, но не силу и сарказм. Его верный молот снова при нём.

, потерявший семью, но не силу и сарказм. Его верный молот снова при нём. Том Хиддлстон — Локи: бог обмана, теперь — хранитель мультивселенной. Его хаос и магия станут щитом против Дума.

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Громовержцы, готовые на всё ради «справедливости». Их хаотичная энергия добавит огня. Симу Лю — Шан-Чи: мастер боевых искусств с магическими кольцами. Его навыки понадобятся против армий Дума.

мастер боевых искусств с магическими кольцами. Его навыки понадобятся против армий Дума. Летиша Райт — Шури / Чёрная Пантера: гений Ваканды, несущая наследие Т’Чаллы. Её технологии — ключ к победе.

Полный список актёров «Судного дня» неизвестен. Фото © YouTube / Marvel DC Trailer

Всего же в фильме будет 27 ключевых персонажей из четырёх различных вселенных. По данным источников, вернуться к своим ролям могут более 60 артистов.

Интересные факты о фильме «Мстители: Судный день»

Гигантские декорации: для съёмок построили крупнейшую в истории Marvel декорацию — замок Доктора Дума в Латверии площадью 9000 м² (эквивалент 1,3 футбольных полей!). Внутри воссозданы тронный зал с механическими статуями, лаборатории и даже «комната мультивселенной» с проекцией альтернативных реальностей.

для съёмок построили крупнейшую в истории Marvel декорацию — замок Доктора Дума в Латверии площадью 9000 м² (эквивалент 1,3 футбольных полей!). Внутри воссозданы тронный зал с механическими статуями, лаборатории и даже «комната мультивселенной» с проекцией альтернативных реальностей. Съёмки в четырёх странах: производство развернули в Лондоне, Атланте, Исландии и Нью-Мексико. В Исландии снимали апокалиптические пейзажи Битвомира — искусственной реальности, созданной Думом.

производство развернули в Лондоне, Атланте, Исландии и Нью-Мексико. В Исландии снимали апокалиптические пейзажи Битвомира — искусственной реальности, созданной Думом. Технологии будущего: вселенная Marvel разработала Volume 2.0 — улучшенную версию системы из «Мандалорца». Она создаёт 360-градусные проекции в реальном времени, позволяя актёрам «путешествовать» по мультивселенной без зелёных экранов.

вселенная Marvel разработала Volume 2.0 — улучшенную версию системы из «Мандалорца». Она создаёт 360-градусные проекции в реальном времени, позволяя актёрам «путешествовать» по мультивселенной без зелёных экранов. Ложные сценарии: актёры получают только фрагменты сценария, а ключевым звёздам (например, Крису Эвансу) выдают фейковые диалоги для предотвращения утечек. Некоторые страницы печатают с цифровыми водяными знаками, отслеживающими источник слива.

актёры получают только фрагменты сценария, а ключевым звёздам (например, Крису Эвансу) выдают фейковые диалоги для предотвращения утечек. Некоторые страницы печатают с цифровыми водяными знаками, отслеживающими источник слива. Запрет на телефоны: на площадке действует полный запрет на личные устройства. Члены съёмочной группы подписывают NDA со штрафами до $1 млн за нарушения.

на площадке действует полный запрет на личные устройства. Члены съёмочной группы подписывают NDA со штрафами до $1 млн за нарушения. От Старка к Думу: Дауни не просто сменил роль — он сам предложил дизайн костюма и разработал предысторию персонажа, совместив черты комиксного Дума и Железного Маньяка. Актёр изучал латвийский диалект для роли правителя Латверии и сбрил волосы для образа.

Дауни не просто сменил роль — он сам предложил дизайн костюма и разработал предысторию персонажа, совместив черты комиксного Дума и Железного Маньяка. Актёр изучал латвийский диалект для роли правителя Латверии и сбрил волосы для образа. Металлическая маска с «эмоциями»: маска Дума оснащена технологией захвата мимики — 132 датчика считывают гримасы Дауни, чтобы цифровой доспех «оживал» в постпродакшене.

маска Дума оснащена технологией захвата мимики — 132 датчика считывают гримасы Дауни, чтобы цифровой доспех «оживал» в постпродакшене. Физическая нагрузка: чтобы сыграть могущественного тирана, Дауни набрал 12 кг мышечной массы и тренировался в стиле средневековых боевых искусств.

чтобы сыграть могущественного тирана, Дауни набрал 12 кг мышечной массы и тренировался в стиле средневековых боевых искусств. Прокол с Олсен: Элизабет Олсен (Алая Ведьма) публично заявила, что её не пригласили в фильм, хотя сценарий подразумевал её участие. Позже выяснилось, что продюсеры отправили приглашение на старый e-mail.

Элизабет Олсен (Алая Ведьма) публично заявила, что её не пригласили в фильм, хотя сценарий подразумевал её участие. Позже выяснилось, что продюсеры отправили приглашение на старый e-mail. Самый дорогой проект Marvel: общий бюджет — $600 млн ($400 млн — съёмки, $200 млн — маркетинг). Для сравнения: «Финал» стоил $356 млн.

общий бюджет — $600 млн ($400 млн — съёмки, $200 млн — маркетинг). Для сравнения: «Финал» стоил $356 млн. Двойной удар Руссо: братья снимают «Судный день» и «Секретные войны» бэк-ту-бэк, как когда-то «Войну бесконечности» и «Финал». Это потребовало строительства 12 параллельных съёмочных площадок.

Отзывы и рецензии

Критики признают беспрецедентный масштаб проекта ($600 млн — бюджет, звёзды 60+, объединение вселенных Fox и MCU), но опасаются последствий производственного хаоса. Смена злодея с Канга на Дума, экстренные правки сценария во время съёмок и перенос релиза на декабрь 2026-го заставляют задаться вопросом: удержат ли братья Руссо высокую планку? Возвращение Роберта Дауни – младшего в роли тирана-мультиверсника называют гениальным ходом, но предупреждают — попытка впихнуть в сюжет Мстителей, Людей-икс, Фантастическую четвёрку и Громовержцев рискует создать «перенасыщенную пафосом конструкцию».

Фанаты «Мстителей» считают, что история рискует вступить в противоречие с каноном. Фото © YouTube / Marvel DC Trailer

Фанаты разбились на два лагеря. Оптимисты верят в «эпичное возрождение MCU». Теория о Железном Маньяке (тёмном альтер эго Старка) раскалила дискуссии до предела. Скептики подают тревожные сигналы: провал «Квантомании», перегруженность «Громовержцев» диалогами, а главное — радикальное стирание многолетней «Саги Канга» после скандала с Мейджорсом. «Marvel рубит хвосты, а не ткёт историю», «60 актёров? Ждём новый «Финал» или «Лигу справедливости»?» — язвят на форумах.

Главный вопрос декабрьской премьеры 2026 года: станет ли «Судный день» триумфальным апогеем мультивселенной или самым дорогостоящим провалом? Для Marvel это больше чем фильм — это, можно сказать, аппарат искусственного дыхания после череды неудач. Удастся ли Дауни переиграть Локи в рейтинге злодеев? Выдержит ли сюжет критическую массу звёзд? Оправдается ли бюджет в схватке с «Дюной-3»? Ответы изменят MCU навсегда. Пока же ясно одно: даже вселенский хаос может стать частью гениального (или отчаянного) бизнес-плана.

Авторы Андрей Соколов