Звезда LMFAO и GRL Лорен Беннетт умерла в возрасте 37 лет

Бывшая участница группы GRL и LMFAO Лорен Беннетт скончалась в возрасте 37 лет. Она наиболее известна по участию в хите 2011 года «Party Rock Anthem», который шесть недель возглавлял чарт Billboard Hot 100.

Её бывшие коллеги по группе подтвердили смерть в душераздирающем заявлении. Причина пока не называется, пишет Daily Mail.

Беннетт начинала карьеру в группе The Paradiso Girls, которая распалась в 2010 году. Позже она стала участницей GRL — проекта, созданного как перезапуск Pussycat Dolls. Самым большим хитом группы стала песня «Ugly Heart», достигшая второго места в австралийских чартах.

В 2014 году трагедия постигла коллектив — участница Симона Бэттл покончила с собой в возрасте 25 лет. После этого группа записала трибьют-сингл и вскоре распалась.

В 2016 году Беннетт ненадолго воссоздала GRL с новым составом, выпустив трек «Are We Good?», но группа снова прекратила существование. У певицы осталась шестилетняя дочь Харлоу.

Ранее британский актёр Майкл Бирн, известный по ролям Геллерта Грин-де-Вальда в «Гарри Поттере и Дарах Смерти» и нацистского полковника Фогеля в «Индиане Джонсе», скончался 20 июня в возрасте 82 лет. За почти 60-летнюю карьеру он снялся в десятках фильмов, включая «Храброе сердце», «Завтра не умрёт никогда» и «Банды Нью-Йорка».