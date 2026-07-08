Работа с 14 лет в 2026 году: где школьнику официально подработать летом и что запрещено законом

Кажется, ещё вчера подросток просил карманные деньги на мороженое, а сегодня сам присматривает вакансию курьера. Летом 2026 года школьники массово ищут подработку, и запрос «работа с 14 лет» бьёт рекорды популярности. Родителей волнует: можно ли трудоустроить ребёнка официально и сколько часов в день разрешено работать. Life.ru разобрался, с какого возраста подросток может законно работать и какие вакансии ему реально доступны.

Со скольких лет подростка возьмут на работу официально

Со скольких лет можно работать по трудовому договору в России в 2026 году. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Трудовой договор с несовершеннолетним в 2026 году можно заключить уже с 14 лет, но только с письменного согласия одного из родителей или опекунов. Дополнительно нужно разрешение органов опеки, если подросток продолжает учиться в обычной школе. Тем, кто окончил девять классов и перевёлся на вечернюю или заочную форму, оформиться проще: с 15 лет разрешение опеки уже не требуется. А с 16 лет договор заключают на общих основаниях, как со взрослыми соискателями.

Есть и особые случаи. Ребёнка младше 14 лет могут взять на съёмки сериала, рекламы или постановку спектакля, но только с нотариально заверенного согласия родителей и разрешения опеки, а сам договор подписывает мама или папа. Если официальная работа пока недоступна по возрасту, ничего не мешает начать с малого: помочь соседке полить цветы или выгулять собаку за небольшую плату. Это не трудовой договор, зато первый опыт ответственности подросток получит уже сейчас.

Какие документы понадобятся для трудоустройства

Для официального оформления подростку в 2026 году понадобятся паспорт, СНИЛС и ИНН. Если школьнику ещё нет 16 лет, добавляется письменное разрешение одного из родителей вместе с копией его паспорта. Тем, кто устраивается в учебное время, нужна справка из школы, а для работы с детьми, спортом или медициной — справка об отсутствии судимости. Медицинский осмотр перед трудоустройством оплачивает работодатель, а трудовую книжку заводят прямо на месте в электронном виде.

Сколько можно работать и сколько за это платят в 2026 году

Сколько часов в день может работать подросток по закону. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Рабочий день школьника строго ограничен возрастом: с 14 до 15 лет положено не больше четырёх часов, с 15 до 16 лет — пять часов, а с 16 до 18 лет — семь часов. Рабочая неделя тоже короче взрослой: до 16 лет разрешено не более 24 часов, а с 16 до 18 лет — не более 35 часов. Зарплату считают пропорционально отработанному времени, поэтому подросток на неполном дне получит меньше, чем указано в вакансии для взрослых.

Если ориентироваться на МРОТ 2026 года, равный 27 093 рублям, за десять часов в неделю по муниципальной программе выходит около 6,5–7 тысяч рублей в месяц, а за полную подростковую неделю — уже до 27 тысяч плюс региональные доплаты. Промоутер в крупном городе зарабатывает до тысячи рублей в день, помощник вожатого за лагерную смену получает 15–30 тысяч, а курьер — 3,5–5 тысяч рублей за смену. Итоговая сумма всегда зависит от региона, работодателя и вида занятости.

Где искать первую подработку

Самый безопасный вариант — городские программы временной занятости: школьника официально оформляют, а работу подыскивают рядом с домом. Обычно это озеленение дворов, помощь в архивах или на мероприятиях, участие в трудовых отрядах при школах и дворцах молодёжи. Ещё один надёжный путь — центры занятости молодёжи или молодёжные биржи труда, которые работают в большинстве крупных городов и подбирают вакансии под конкретный возраст.

Можно искать работу и самостоятельно: на сайтах вакансий подросткам чаще всего предлагают позиции курьера, официанта, промоутера или сборщика заказов на складе. Хороший вариант — попросить помощи у родственников с собственным бизнесом: там подростка возьмут на простые обязанности вроде доставки или раздачи листовок. Для разовой подработки достаточно соседей и знакомых: присмотреть за питомцем или посидеть с ребёнком вечером — тоже законный способ заработать первые деньги.

Что запрещено законом и как не попасться мошенникам

Что запрещено законом при трудоустройстве несовершеннолетних в 2026 году. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

По Трудовому кодексу несовершеннолетних в 2026 году нельзя ставить в ночные смены, привлекать к переноске тяжестей и к работе во вредных условиях труда, а также трудоустраивать в ночные клубы, казино и точки продажи алкоголя или сигарет. Летом добавляется ещё один риск — жара: для работы на улице действуют отдельные санитарные нормы по времени труда и отдыха, а сократить рабочий день из-за жары вправе требовать даже взрослые сотрудники, не говоря уже о детях.

Отдельно проговорите с подростком признаки мошенничества. Если для трудоустройства просят заплатить взнос или сходить на платный тренинг — это обман. Размытые формулировки вроде «крупная компания ищет сотрудников в офис» без названия и должности часто скрывают сетевой маркетинг, а подозрительно высокая зарплата новичку без опыта — повод держаться подальше. Проверить работодателя несложно: поищите отзывы бывших сотрудников вместе с ребёнком.

Первая подработка — отличный способ для подростка понять цену деньгам и получить реальный опыт ещё до поступления в университет. Такие летние каникулы принесут не только деньги на кроссовки или новый телефон, но и уверенность в себе, которая пригодится подростку и через много лет, когда он выйдет на первую взрослую работу. Кстати, жара в этом сезоне добавляет забот не только подросткам на подработке, но и взрослым в офисах: какая температура должна быть на рабочем месте и когда можно требовать сократить смену, разбирался Life.ru.