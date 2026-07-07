Библиотека Грозного, золото Наполеона: какие ещё клады спрятаны у москвичей буквально под ногами

Москва умеет хранить тайны так, что иной раз обычный переулок в центре кажется не просто старой улицей, а крышкой от огромного сундука. В городе до сих пор ходят легенды о кладах, спрятанных в подземельях, старых усадьбах, бывших купеческих домах, и зарытых сокровищах на берегах Москвы-реки.

Правда, просто взять металлоискатель и отправиться на поиски сокровищ в столице сегодня нельзя. Как объясняет археолог и историк Вадим Лебедев, легально и самостоятельно сделать это практически невозможно. «Как правило, какие-то артефакты и ценности находят специалисты во время строительства или реставрации. Пожалуй, один из таких громких случаев — реставрация Гостиного Двора в 1996 году, когда был обнаружен крупнейший клад в истории Москвы. Он включал более 95 000 русских серебряных монет времён правления царей Ивана Грозного, Бориса Годунова, Василия Шуйского и Михаила Фёдоровича, а также 335 западноевропейских талеров», — рассказал эксперт.

Во время реставрации Гостиного Двора в 1996 году был обнаружен крупнейший клад в истории Москвы. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

И всё же городские легенды от этого никуда не исчезают. Например, любители московских тайн до сих пор пересказывают историю о воровском кладе Соньки Золотой Ручки. По одной из версий, знаменитая аферистка могла спрятать ценности где-то в зданиях рядом с Хитровской площадью. Доказательств никаких нет, но сама локация слишком уж подходит для подобных слухов: старые дома, криминальная слава района и атмосфера, где хоть сейчас снимай сериал про дореволюционную Москву.

Отдельная большая легенда — потерянная библиотека Ивана Грозного. Речь идёт о собрании примерно из 800 древних греческих, латинских и древнерусских рукописей, которое, по преданию, могло исчезнуть в московских подземельях. Одни искали её в Кремле, другие связывают с Александровской слободой, а часть поклонников этой версии уверена, что следы библиотеки стоит искать в «Коломенском».

Где в Москве находится потерянная библиотека Ивана Грозного? Фото: ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Москвовед Юрий Степнов объясняет, что такая версия появилась не на пустом месте: «Коломенское» действительно было важным местом для царя. «Коломенское было любимой вотчиной царя, в связи с чем и возникла такая легенда. В начале прошлого века археологические работы проводились в церкви Усекновения главы Иоанна Предтечи на территории Коломенского», — рассказал эксперт.

Есть и наполеоновский след. На западе Москвы до сих пор вспоминают легенду о сокровищах, которые якобы могли быть спрятаны во время отступления французской армии. По этой версии, Наполеон вывез из Кремля церковные ценности, утварь, слитки и другие драгоценности, но по дороге часть награбленного пришлось оставить. Чаще всего в таких историях называют район Можайского шоссе, проспект Маршала Жукова и парк «Фили».

Москвовед добавляет, что подобных городских преданий вокруг московских парков и старых районов немало. «Ещё одна занимательная легенда — о кладах, спрятанных в районе парка Покровское-Стрешнево. Она ходит примерно с конца 1990-х годов, но никакой конкретики не имеет. Некоторые убеждены, что в пойме Москвы-реки в Мневниках есть подводные сундуки с золотом», — отметил москвовед в разговоре с «Вечерней Москвой».

Так где же в Москве под ногами спрятаны сокровища?

Где в Москве под ногами спрятаны сокровища? Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи в «Коломенском». С этим храмом связывают легенду о пропавшей Либерии Ивана Грозного. По слухам, часть древней царской библиотеки может быть спрятана под зданием или в подземных ходах «Коломенского». Ильинка и Тверская. В старинных домах этих улиц во время ремонтов и реставраций находили тайники, кувшины с монетами и ценные вещи. Раньше деньги часто прятали в стенах, подвалах, печах и дымоходах. Фили и Филёвский парк. Это место связывают с легендами о сокровищах Наполеона. По преданию, часть вывезенных из Москвы ценностей могли спрятать здесь во время отступления французской армии. Берега Москвы-реки и Яузы. Во время пожаров, набегов и смуты москвичи часто прятали ценности у воды: в земле, оврагах, под мостовыми и возле подвалов. Поэтому берега рек до сих пор считаются кладовыми местами. Золотая Таганка. Район не раз радовал археологов находками. На Нижней Радищевской улице, например, обнаруживали клады с серебряными монетами XVII века. Хитровская площадь. Её связывают с легендой о кладе Соньки Золотой Ручки. По слухам, в подвалах старых домов могут быть спрятаны золото, украшения и антиквариат.

Получается, настоящая Москва под ногами — это не только архивы, раскопки и музейные витрины, но и целый слой городских мифов. Где-то за ними действительно могут стоять реальные исторические события, а где-то работает чистая народная фантазия. Но именно такие истории и делают город живым: идёшь по знакомой улице, смотришь на старый дом — и уже не уверен, что за его стеной нет тайника, о котором кто-то молчит уже пару сотен лет.