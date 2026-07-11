У них был блат, а они выбрали ад: История Золотухина и других звёздных детей, пробившихся на сцену Оглавление Иван Золотухин Елизавета Боярская Александр Ильин – младший Павел Табаков Лив Тайлер На днях сын актёра Валерия Золотухина Иван был зачислен в труппу театра «Современник». Рассказываем, кому из звёздных детей удалось выйти из тени громкой фамилии и самим завоевать сцену. 10 июля, 22:15 Иван Золотухин, Елизавета Боярская, Павел Табаков, которые не просили поблажек. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев, Сергей Булкин, Артём Геодакян

В последнее время в Голливуде и у нас всё чаще говорят о непотизме (кумовстве) — явлении, когда дети известных актёров и музыкантов по инерции попадают на сцену и в кино. Для таких даже появился специальный термин — непо-бэйби. Но некоторым звёздным наследникам удалось выйти из тени громких фамилий и в чём-то даже превзойти именитую родню.

Иван Золотухин

Сын народного артиста России Валерия Золотухина и актрисы Ирины Линдт Иван Золотухин завершил обучение в Московской театральной школе Олега Табакова. Сразу после вручения дипломов об окончании учёбы его приняли в труппу театра «Современник».

Золотухин-младший поступил в театральную школу в 2021 году, сразу после окончания 9-го класса. Обучение он проходил по специальности «актёрское искусство», квалификация «артист драматического театра и кино». Из 25 человек, поступивших на курс, успешно окончили его менее половины — 11, в числе которых Иван.

Несмотря на известную фамилию, молодой человек не пользовался какими-то особыми привилегиями, а работал, как и его однокурсники. На учёбе он был с утра и до вечера и за первые два года сбросил 13 кг. Кроме того, Иван, как и его товарищи, жил в общежитии, поскольку считал, что так ему удастся эффективнее освоить профессию.

«Понимаю, что меня будут всю жизнь сравнивать с отцом. Я иду по его стопам и не имею права ни в коем случае опозориться. Конечно, папы не хватает, хотелось бы поговорить с отцом сейчас, сходить в театр, пообсуждать спектакли...» — признавался молодой артист.

Иван Золотухин очень похож на знаменитого отца. С Владимиром Машковым на вручении дипломов. Фото © ТАСС / Сергей Булкин

Елизавета Боярская

Елизавета Боярская с детства находилась в центре внимания прессы. Будучи дочерью народного артиста РСФСР Михаила Боярского и народной артистки России Ларисы Луппиан, она росла в семье, где театр и кино были неотъемлемой частью повседневной жизни.

Елизавета родилась 20 декабря 1985 года в Ленинграде. Родители никогда не стремились целенаправленно вовлекать дочь в актёрскую профессию. Напротив, Михаил Боярский неоднократно признавался в интервью, что видел для наследницы более стабильную и спокойную карьеру, далекую от мира сцены. Сама Елизавета в школьные годы также не была уверена, что станет актрисой. Она увлекалась иностранными языками, журналистикой, брала дополнительные уроки танцев и некоторое время серьёзно задумывалась о поступлении на факультет журналистики.

Переломным моментом стал подростковый возраст. Во время участия в школьных спектаклях Боярская почувствовала, что именно актёрское искусство приносит ей настоящее удовольствие. Она начала посещать подготовительные занятия и вскоре окончательно решила поступать в Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства. Родители не пытались использовать своё влияние при поступлении.

Широкая известность пришла к Боярской после выхода исторической мелодрамы «Адмирал», в которой она исполнила роль Анны Тимирёвой, а её партнёром стал Константин Хабенский.

В последующие годы актриса регулярно снималась как в полнометражных фильмах, так и в телевизионных проектах. Среди наиболее заметных работ — «Матч», «Пять невест», «Пётр Первый. Завещание», «Беглецы» и др. Она неоднократно обращалась к ролям сильных драматических героинь — наиболее обсуждаемой стала роль Анны Карениной в сериале «История Вронского» 2017 года. Интересно, что звёздный отец то ли в шутку, то ли всерьёз утверждал, что Лизе не следовало начинать сниматься — но уже как есть.

Лиза Боярская: роли, новые проекты, где сейчас. Фото © «Адмиралъ», режиссёр Андрей Кравчук, сценаристы Владимир Валуцкий, Зоя Дзюбло

Александр Ильин – младший

Александр Ильин – младший родился в семье, где актёрская профессия уже давно стала частью семейной истории. Его отец, заслуженный артист России Александр Ильин, многие годы служил в театре и снимался в кино. В подобных обстоятельствах выбор будущей профессии выглядел вполне закономерным.

Будущий актёр родился 22 ноября 1983 года в Москве. Первый опыт работы перед камерой Александр получил ещё в детстве. В отличие от многих детей известных артистов Ильин не стремился использовать ранние роли как способ быстро стать знаменитым. После первых съёмок он сосредоточился на учёбе и профессиональном развитии.

Настоящая известность пришла к актёру после выхода сериала «Интерны». Роль Семёна Лобанова стала одной из самых узнаваемых в его карьере. Герой Ильина отличался прямолинейностью, вспыльчивым характером и своеобразным чувством юмора, благодаря чему быстро завоевал симпатии зрителей.

После «Интернов» артист начал чаще принимать предложения о съёмках в драматических и исторических проектах. Среди наиболее заметных работ последних лет — фильмы «Легенда о Коловрате», «Время первых», «Царь», а также сериалы «Бар «Один звонок», «Трасса» и ряд других проектов.

Помимо съёмок в кино, он сегодня является фронтменом панк-рок-группы «План Ломоносова». Благодаря этому Ильин сумел реализовать себя сразу в двух творческих направлениях, не ограничиваясь исключительно актёрской профессией.

Александр Ильин – младший прославился благодаря роли в «Интернах». Фото © «Интерны», режиссёры Максим Пежемский, Заур Болотаев и др., сценаристы Александр Кагарманов, Максим Пешков и др.

Павел Табаков

Павел Табаков родился 1 августа 1995 года в Москве. В детстве он не сразу проявил интерес к актёрской профессии. Легендарный Олег Табаков не стремился продвигать сына в профессии. Напротив, он неоднократно говорил, что принадлежность к знаменитой фамилии накладывает дополнительную ответственность. Павел признавался, что отец относился к нему значительно строже, чем ко многим другим молодым артистам.

После окончания школы Павел поступил в Театральную школу Олега Табакова. Несмотря на родственные связи с руководителем учебного заведения, обучение проходило на общих основаниях. Первые роли в кино Павел получил ещё во время обучения.

Широкую известность Табакову принесло участие в историческом сериале «Екатерина. Взлёт», где он исполнил роль цесаревича Павла Петровича. Работа в масштабном телевизионном проекте стала важным этапом его профессионального становления. В дальнейшем фильмография Павла заметно расширилась. Он снялся в сериалах «Мятеж», «Колл-центр», «Беспринципные», «Полёт», «Молодой человек», а также в ряде других проектов.

После смерти Олега Табакова в 2018 году внимание к Павлу стало ещё более пристальным. Многие ожидали, что молодой артист будет соревноваться со знаменитым отцом. Однако сам актёр неоднократно подчёркивал, что не стремится повторить его творческий путь. Вместо этого он предпочитает постепенно формировать собственную фильмографию, сотрудничая с режиссёрами разных поколений и экспериментируя с жанрами.

Павел Табаков активно работает над новыми проектами. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Лив Тайлер

Лив Тайлер родилась 1 июля 1977 года в Нью-Йорке. Она дочь вокалиста Aerosmith Стивена Тайлера и модели Биби Бьюэлл. Воспитывалась мамой и музыкантом Тоддом Рандгреном, которого считала своим настоящим отцом. Лишь в возрасте девяти лет Лив узнала правду о своём происхождении. После этого она начала общаться с родным папой.

Несмотря на всемирную известность отца, Лив самостоятельно строила карьеру в киноиндустрии. В подростковом возрасте она начала работать моделью, а первую широкую известность получила благодаря музыкальному клипу Aerosmith на композицию Crazy, где снялась с Алисией Сильверстоун. Ролик быстро приобрёл популярность на музыкальном телевидении и сделал Лив узнаваемой.

Дебют в полнометражном кино состоялся в начале 1990-х годов, однако настоящим прорывом стала картина «Ускользающая красота», снятая режиссёром Бернардо Бертолуччи. Работа с признанным мастером мирового кинематографа позволила молодой актрисе заявить о себе как о серьёзной драматической исполнительнице. Критики отмечали естественность её игры и способность создавать сложные эмоциональные образы.

Мировую славу актрисе принесла лента «Армагеддон», а также кинотрилогия «Властелин колец», где она сыграла эльфийскую принцессу Арвен. Несмотря на то что в литературном первоисточнике персонаж занимал относительно небольшое место, режиссёр Питер Джексон значительно расширил роль героини, сделав её одной из ключевых женских фигур истории. После выхода трилогии Лив Тайлер окончательно закрепилась в числе ведущих актрис Голливуда. В дальнейшем фильмография актрисы пополнилась такими картинами, как «Невероятный Халк», «Незнакомцы», «Цена страсти» и другими.

Авторы Альмир Хабибуллин