Манучаров, Киркоров, Лазарев и другие: 5 звёздных мужчин, которым пришлось стать и папой, и мамой

Не у всех известных людей личная жизнь складывается удачно. Некоторым мужчинам приходится самостоятельно воспитывать детей. Причины у всех разные. Подробнее — в материале Life.ru. 10 апреля, 21:45

От трагической потери до неожиданного обретения отцовства, от борьбы за будущее ребёнка до попыток выстроить новую реальность — давайте познакомимся с историями пяти знаменитых отцов-одиночек.

Как Манучаров остался с тремя детьми один

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / manucharov

Актёр и телеведущий Вячеслав Манучаров опубликовал в своих соцсетях кадры со своими детьми и вызвал умиление у общественности. Он воспитывает троих детей в одиночку. Его старшая дочь Арина осталась с ним после смерти первой жены в 2017 году. Младших детей — Нину и Даниила — оставила вторая супруга, американка Дора Надеждина. В 2022 году, на фоне разногласий из‑за СВО, она попыталась увезти детей в США, но бросила их в аэропорту Шереметьево перед вылетом в Нью‑Йорк.

Когда Манучаров приехал в аэропорт, сын и дочь уже ждали его там одни. Актёр не держит обиды на бывшую супругу, хотя и не общается с ней. При этом он не препятствует контакту детей с матерью. История стала тяжёлым испытанием, но помогла Вячеславу ещё крепче привязаться к детям и осознать ценность каждой минуты, проведённой вместе.

Лазарев: «Детям не нужна мама, если есть любовь»

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lazarevsergey

Певец Сергей Лазарев почти три года скрывал, что стал отцом. Тайну раскрыли случайно, когда артиста заметили в московском храме с мамой и маленьким мальчиком. Им оказался сын Никита. Спустя несколько лет певец удивил поклонников снова — в 2018 году у него родилась дочь Аня. О её появлении на свет Лазарев рассказал лишь год спустя в интервью Лере Кудрявцевой. Оба ребёнка появились на свет благодаря суррогатным матерям, имена которых артист не раскрывает.

Лазарева нередко упрекают в том, что его дети растут в «неполноценной» семье. На это он отвечает твёрдо и уверенно: «Главное — чтобы дети росли в любви. Сколько этих якобы полноценных семей, в которых дети никому не нужны? Мама пьющая, папа бросил... Поэтому тут важен осознанный выбор, важно хотеть детей, а способ — второстепенный вопрос».

Как Киркоров один растит Аллу-Викторию и Мартина

Певец Филипп Киркоров. Фото © РИА Новости / Алексей Майшев

Певец и шоумен Филипп Киркоров также растит детей Мартина и Аллу-Викторию от суррогатной матери самостоятельно. Поп-король старается дать им всё лучшее: покупает брендовые вещи, устраивает в любые секции, водит на аттракционы. Когда наследники увлеклись конкуром, Филипп купил для них собственных лошадей.

Дети артиста растут творческими и спортивными. Алла-Виктория тяготеет к музыке, а Мартин сначала занимался футболом, а теперь пробует себя в дизайне. Недавно он представил свою первую авторскую коллекцию одежды.

Чернышёв: как он живёт после смерти Заворотнюк

Вдовец Петр Чернышёв. Фото © ТАСС / Сергей Булкин

История фигуриста Петра Чернышёва тронула сердца миллионов. Его супруга, актриса Анастасия Заворотнюк, боролась с онкологическим заболеванием почти пять лет. О глиобластоме она узнала меньше чем через год после рождения их общей дочери Милы. Пётр работал на износ, чтобы обеспечить жене необходимое лечение. Ему помогали друзья, в том числе Татьяна Навка, а также старшие дети Анастасии от первого брака — Анна и Мартин — и её мама Валентина Борисовна, которая присматривала за маленькой Милой.

29 мая 2024 года Анастасии не стало. На прощании в московском Покровском храме собралась, казалось, половина Москвы. Шестилетняя Мила держалась за руку отца, словно давая ему силы идти дальше.

Сегодня Пётр продолжает активно выступать и живёт в загородном доме в Подмосковье вместе с дочерью и тёщей. Недавно Мила дебютировала на льду в номере отца и его партнёрши Наоми Ланг. Для Петра это стало символом новой главы — главы, в которой он учится быть не только скорбящим мужем, но и опорой для своего ребёнка, даря ей радость и веру в будущее.

Хабенский: потерял жену, но вырастил сына и двух дочерей

Актёр театра и кино Константин Хабенский. Фото © Фонд Константина Хабенского

В 2008 году актёр театра и кино Константин Хабенский остался один с маленьким сыном Иваном на руках. Потеря жены стала тяжёлым ударом, но добрый характер и ум мальчика помогали отцу справляться. С ранних лет Ваня проявлял тягу к языкам, и уже к 15 годам он освоил английский, французский, испанский и каталонский. Последний язык юноша выучил в Барселоне, где учился в школе‑интернате под присмотром бабушки и дедушки — родителей первой жены Константина Анастасии Смирновой.

В 2013 году Хабенский женился во второй раз — на актрисе Ольге Литвиновой. В 2016 и 2019 году у пары родились две дочери. После пандемии актёр перевёз Ивана в Россию, так как очень скучал по сыну. Мальчик быстро нашёл общий язык с сёстрами, и семья стала ещё крепче. Сегодня Константин признаётся, что быть отцом — это постоянный рост и радость, которую невозможно переоценить.

Авторы Кира Громова