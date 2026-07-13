Номер 873, мёртвая невеста и 100 исчезнувших гостей: Что ещё жуткого мы знаем про самый зловещий отель Канады

В самом сердце канадских Скалистых гор стоит роскошный отель, похожий на средневековый замок. Но за каменными стенами Fairmont Banff Springs скрываются замурованный номер, кровавые следы детских ладоней, призрак невесты, погибшей перед свадьбой, и более сотни туристов, пропавших без вести после заселения. Life.ru рассказывает историю самого зловещего отеля Канады и разбирается, где заканчиваются факты и начинаются страшилки от гидов для туристов.

Замок посреди Скалистых гор: как появился отель Banff Springs

История отеля Fairmont Banff Springs началась в конце XIX века. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ivan_Yim

История отеля началась ещё в XIX веке. Banff Springs открылся 1 июня 1888 года и стал одним из самых грандиозных железнодорожных отелей, построенных Canadian Pacific Railway для привлечения путешественников на запад Канады. Первое здание было деревянным, пятиэтажным и могло принять около 280 гостей. Оно находилось среди сказочных пейзажей национального парка «Банф», на высоте более 1400 метров над уровнем моря.

Кстати, уже на этапе строительства происходили разные курьёзы, например: первоначальное здание по ошибке оказалось развёрнуто не той стороной и буквально повернулось спиной к одному из самых красивых горных видов. В следующие десятилетия комплекс неоднократно перестраивали и расширяли. А в 1926 году крупный пожар уничтожил старую деревянную часть гостиницы, после чего появились новые каменные крылья, открытые через два года после пожара. Уже в 88-м Banff Springs получил статус национального исторического объекта Канады. Но откуда взялись все эти легенды? Постоянные перестройки, реконструкции и изменения планировок подарили отелю эти страшные тайны.

Номер 873: семья заехала в отель и больше не вышла

Легенда о проклятом номере 873 в самом страшном отеле Канады. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

На восьмом этаже между двумя номерами скрывается дверь, которую однажды закрыли навсегда. Когда-то здесь находилась комната 873, про которую ходят самые страшые легенды. История гласит, что однажды в номер заселилась обычная семья: мужчина, его жена и маленькая дочь. Через некоторое время все трое перестали выходить из комнаты. А когда сотрудники гостиницы наконец открыли дверь, внутри их ждала ужасающая картина — три трупа. Женщина и ребёнок были мертвы, а глава семьи, по наиболее распространённой версии, сначала убил их, а затем покончил с собой. В других вариантах легенды семью погубил неизвестный преступник.

Номер якобы отремонтировали и снова начали сдавать туристам. Но спокойствия это не принесло. Постояльцы жаловались на крики посреди ночи, зловещий детский смех и невидимую силу, которая выдёргивала из-под головы подушки и даже сталкивала людей с кроватей. Больше всего пугали кровавые отпечатки маленьких ладоней на зеркалах и стенах номера. По одним рассказам, их невозможно было отмыть никакими средствами, а по другим — следы исчезали сами прежде, чем в комнату успевали прийти сотрудники гостиницы. В конце концов номер 873 закрыли навсегда, дверь замуровали, а само помещение стёрли с планов здания.

Что на самом деле случилось с номером 873?

Что на самом деле произошло в номере 873 отеля Banff Springs: развеивание мифа. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Спустя десятилетия сам Fairmont Banff Springs решил рассказать официальную версию происхождения страшной комнаты. По данным отеля, никакого проклятого номера, замурованного после массового убийства, не было. Во время одной из перепланировок в середине XX века два маленьких гостиничных номера просто объединили в один большой. Одну из дверей убрали, но в потолке коридора остался светильник, указывающий на место бывшего входа.

А любопытные охотники за призраками стали стучать по этой странной стене. На другой стороне спали реальные постояльцы увеличенного номера, и иногда они стучали в ответ. Для человека, который уверен, что за стеной находится замурованная комната с призраками убитой семьи, такого ответа было более чем достаточно.

Невеста, которая не дошла до жениха

Призрак погибшей невесты — самая известная легенда Fairmont Banff Springs. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI), © Gettyimages / George Rose

Однако даже номер 873 уступает по известности главному призраку Fairmont Banff Springs — погибшей невесте. Согласно легенде, в конце 1920-х годов в отеле готовилась роскошная свадьба. Жених и гости ждали молодую женщину внизу, пока она в белом платье спускалась по широкой мраморной лестнице. А затем произошло страшное несчастье. По одной из версий, каблук девушки запутался в подоле. По другой — её испугала вспышка пламени от свечи. Самая страшная версия гласит, что платье загорелось, невеста запаниковала, оступилась и рухнула с лестницы, сломав шею. По всем версиям, невеста умерла, так и не добравшись до ожидавшего её жениха.

С тех пор гости якобы замечали женскую фигуру в белом. Одни видели её медленно спускающейся по мраморным ступеням. Другие уверяли, что одинокая невеста появляется в бальном зале и танцует в одиночестве, будто пытается получить тот самый первый свадебный танец, которого была лишена при жизни.

Призрак стал настолько знаменит, что в Канаде изображение «невесты из «Банфа» появлялось даже на памятных монете и почтовой марке. Однако администрация отеля признаёт, что не смогла найти ни одного письменного свидетельства о гибели или даже травмировании невесты в гостинице в то время. Поэтому наиболее вероятно, что страшную историю придумал кто-то из сотрудников или постояльцев, а десятилетия пересказов превратили её в канадскую легенду.

100 человек заселились и исчезли: самая страшная легенда Banff Springs

Что известно о легенде о 100 исчезнувших постояльцах Fairmont Banff Springs? Фото © banff-springs-hotel

Согласно городской легенде, в течение XX века в Fairmont Banff Springs бесследно исчезло более 100 постояльцев. Люди приезжали в гостиницу, регистрировались, получали ключи, а затем пропадали… Потом руководство якобы не хотело скандала и оформляло документы так, словно исчезнувшие гости благополучно выселились и уехали. Ни полиции, ни родственникам о происходящем ничего не сообщалось.

Правда, никаких достоверных сведений, архивных документов, полицейских материалов или списка жертв, которые подтверждали бы исчезновение сотни гостей, не существует. Поэтому история о 100 исчезнувших туристах остаётся именно страшной байкой. Хотя для готического отеля с сотнями комнат, запутанными коридорами и более чем вековой историей она звучит пугающе правдоподобно.

Призрачный посыльный, который до сих пор помогает гостям

Призрак посыльного Сэма считается самым добрым духом Fairmont Banff Springs. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pascal Huot

Не все духи Banff Springs настроены зло и враждебно. Самым добрым привидением гостиницы считается Сэм — бывший посыльный, который действительно существовал и много лет работал в отеле. После его смерти в 1970-х постояльцы стали сообщать о встречах с пожилым мужчиной, который помогал открывать заевшие двери, показывал дорогу в лабиринте коридоров и исчезал прежде, чем его успевали поблагодарить.

Однажды две пожилые женщины не смогли открыть свой номер и вызвали сотрудника. Когда настоящий посыльный наконец пришёл, дверь уже была открыта, а женщины рассказали, что им помог пожилой мужчина в клетчатой куртке, идеально совпадавший с описанием покойного Сэма.

В отличие от истории мёртвой невесты или семьи из номера 873, в основе легенды о Сэме действительно лежит реальный человек. Сам отель подтверждает, что такой сотрудник существовал и был известен своей доброжелательностью и преданностью работе. А вот гуляет ли почивший Сэм по коридорам отеля, остаётся лишь фантазировать.

Легенды о мистическом Fairmont Banff Springs живут уже почти столетие. Туристы до сих пор ищут следы двери в номер 873, прислушиваются к шагам в пустых коридорах и внимательно смотрят на мраморную лестницу в надежде заметить белое платье. Возможно, никаких призраков в отеле и нет. Но, оказавшись ночью в огромном каменном замке среди Скалистых гор и услышав внезапный стук из-за стены, даже убеждённый скептик наверняка задумается: а точно ли номер 873 исчез только из-за ремонта? Но тайны скрывают не только старые отели и замурованные комнаты. Порой сокровища, загадки и следы прошлого находятся буквально у нас под ногами: Life.ru рассказывает, где в Москве до сих пор могут быть спрятаны библиотека Ивана Грозного, золото Наполеона и другие легендарные клады.