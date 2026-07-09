Сувенир из тюрьмы и зеркало покойника: Какие ещё 7 вещей в доме опасны для здоровья и денег

Иногда причина хронических неудач лежит не где-то далеко, а прямо на полке в гостиной. Некоторые вещи в доме забирают энергию годами: копят чужие болезни, эмоции и даже чью-то смерть, а потом тихо разрушают здоровье и достаток хозяев. Вместе с экстрасенсом мы решили разобраться, какие предметы в квартире стоит проверить в первую очередь и как понять, что пора с ними расстаться.

Старые зеркала помнят чужую жизнь

Опасные вещи в квартире: зеркала, часы и старые сувениры. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

Зеркало не просто украшение на стене, а накопитель энергии, который годами впитывает всё, что происходит рядом. Особенно рискованно держать зеркало старше пятидесяти лет или доставшееся от прежних хозяев квартиры: в его глубине остаются отпечатки чужих переживаний, болезней и даже смерти. По словам экстрасенса Юрия Маркова, «если отражение кажется чужим, а настроение портится после взгляда — это верный знак». Животные чувствуют опасность раньше людей.

Часы, которые остановились не просто так

Если в доме часы постоянно останавливаются без причины, спешат или отстают, если вы начали хронически опаздывать и не успевать, присмотритесь именно к ним. Часы покойных родственников тоже могут быть опасны без предварительной очистки. Юрий Марков Экстрасенс

Механические часы с историей редко бывают безобидными, особенно если раньше принадлежали покойному родственнику или достались по наследству вместе со старой мебелью. Эзотерик объясняет, что такие часы способны нести программу застоя, если их не очистить перед тем, как повесить на стену. Присмотритесь к своим часам!

Вещи с рынка без документов и истории

Как проверить, приносит ли вещь в доме несчастья. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

Шкатулка с блошиного рынка, статуэтка из антикварной лавки или картина с распродажи никогда не расскажут, кому они принадлежали раньше. Юрий Марков предлагает простой тест: взять предмет в руки, закрыть глаза и прислушаться к ощущениям. «Тяжесть, холод, тошнота или необъяснимая грусть говорят о негативе», — объясняет эксперт. Ещё способ проверки: положить вещь на стол, рядом поставить стакан с водой на сутки и посмотреть, не помутнеет ли она.

Подарки от людей, которые вам завидуют

Не каждый подарок несёт добро, особенно если дарит его человек, тайно завидующий вашим успехам или деньгам. Экстрасенс советует вспомнить, что происходило в жизни сразу после того, как вещь появилась в доме: если следом началась чёрная полоса из проблем, ссор и внезапного ухудшения здоровья, повод для подозрений есть. Есть и внешние приметы: такой предмет быстро покрывается пылью, начинает ломаться без причины или тускнеет быстрее других вещей рядом.

Личные вещи умерших людей

Вещи покойных родственников: почему их нужно очищать. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

Расчёски, гребни и украшения, которые постоянно соприкасались с телом покойного, способны подавлять жизненную силу нового владельца сильнее, чем кажется на первый взгляд. По словам Юрия Маркова, «если после появления такой вещи вы чаще болеете, чувствуете упадок сил или видите тревожные сны — это явный сигнал». Особенно осторожно стоит относиться к вещам людей, которые ушли тяжело или не были вам близки, — без очистки такие предметы лучше не держать рядом с кроватью.

Сувениры с кладбищ, из тюрем и заброшенных мест

Красивая ракушка с тропического берега, маска из заброшенного дома или фигурка с руин старой тюрьмы редко хранят только приятные воспоминания. Такие сувениры пропитаны энергией места, где лежали годами, и Юрий Марков советует следить за реакцией питомцев: если сувенир вызывает необъяснимую тревогу, кажется неестественно холодным на ощупь или животные странно реагируют на него, вещь стоит убрать подальше от жилых комнат.

Искусственные цветы и чучела животных

Семь вещей в доме, от которых стоит избавиться немедленно. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

Живое растение растёт и меняется вместе с домом, а пластиковый букет застывает навсегда и символизирует остановку, а не жизнь, забирая энергию у всего рядом. Чучела, охотничьи трофеи и шкуры на стене, по словам Юрия Маркова, притягивают в дом агрессию и провоцируют конфликты между домочадцами куда чаще, чем принято думать. Если голова начинает болеть именно в той комнате, где висит такой декор, причина может скрываться не в погоде, а в самом трофее на стене.

Проверить подозрение несложно даже без специальных навыков. Поднесите к предмету зажжённую свечу: копоть, треск или дрожащее пламя выдают негатив. Подвесьте над вещью кольцо на нитке — хаотичные качания вместо ровного висения тоже тревожный знак. Дальше выбор простой: опасную вещь лучше вынести из дома, ценную продать, честно предупредив покупателя, а металл, дерево и зеркала иногда получается очистить солью и святой водой. Но если негатив сильный, расставание работает надёжнее чистки.

Если после такой проверки в доме остались вещи, которые жалко выбросить, но боязно оставить, возможно, дело не в проклятии, а в цене. Life.ru уже разбирался, какие старые вещи не стоит сразу нести на помойку и как на них можно заработать.