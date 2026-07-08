От библейских мук до гибели фараона: как человечество 3000 лет боролось с аллергией, но так и не победило

Укус осы — и через несколько минут основателя египетской цивилизации не стало. Клубника решила судьбу английского вельможи. А насморк, возможно, лишил Наполеона короны при Ватерлоо. Звучит как выдумка, но это реальные эпизоды истории, и все они завязаны на одной причине: аллергии. Веками её принимали за проклятие, а сегодня наука знает: за зудом и отёками стоит конкретный механизм. Собрали неожиданные истории и узнали, как лечат то, что раньше считали наказанием свыше.

Пепел Иова и оса, убившая фараона

Как аллергия убила фараона Менеса: история из Древнего Египта. Фото © Shutterstock / FOTODOM / BushAlex

Задолго до появления слова «аллергия» люди объясняли её симптомы волей высших сил. В Библии, в Книге Иова, описан праведник, которого измучили зуд, сыпь и язвы по всему телу. Не выдержав страданий, он зарылся в кучу остывшего угля. И это сработало, но почему? Современные дерматологи считают, что Иов страдал тяжёлой формой атопического дерматита, а уголь случайно сработал как природный сорбент. Интересно, что похожий принцип используют и в современных средствах.

Если Иова болезнь измучила, то одного из первых правителей Египта она убила. Египетские папирусы рассказывают: основатель Первой династии фараон Менес скончался прямо на охоте от анафилактического шока после укуса осы. Яд насекомого мгновенно вызвал отёк горла, и лекари не успели помочь.

Проклятие голубой крови: аллергия Рима

Древний Рим тоже не обошла эта напасть. Первый правитель Октавиан Август страдал сразу от нескольких недугов: весной его мучил насморк и приступы астмы, а от солнца кожа покрывалась язвами. Как говорит иммунолог, типичная картина тяжёлой аллергии и экземы, только две тысячи лет назад.

Ещё сильнее болезнь ударила по его правнуку Британнику: у юноши была тяжелейшая аллергия на лошадей, и стоило сесть в седло, как глаза мгновенно отекали до полной слепоты. Из-за этой слабости принц не мог участвовать в военных триумфах, что подорвало его авторитет и помогло сводному брату Нерону в итоге захватить трон.

Клубника, которая обезглавила лорда

Ричард III и аллергия на клубнику в истории средневековой Англии. Фото © Wikipedia

Спустя больше тысячи лет аллергия сыграла не менее коварную роль уже в Англии. Король Ричард III прекрасно знал: его организм не переносит клубнику и землянику, после ягод тело мгновенно покрывалось волдырями. Перед важным заседанием совета монарх намеренно съел порцию ягод у всех на виду. Когда его руки на глазах изумлённых лордов покрылись крапивницей, Ричард тут же обвинил политического противника, лорда Гастингса, в колдовстве. Несчастного арестовали и обезглавили в тот же день без суда. Обычная пищевая аллергия стала идеальным алиби для устранения соперника.

Чих, который перекроил карту Европы

Иногда обычный насморк может перекроить границы государств. Французский император Наполеон долгие годы страдал от жестокой сенной лихорадки (аллергии на пыльцу луговых трав). Многие историки связывают его тактические ошибки в битве при Ватерлоо в июне 1815 года именно с тяжёлым приступом болезни.

Как рассказывает Life.ru врач – аллерголог-иммунолог Злата Ермакова, в разгар цветения трав полководец мучился от непрерывного чихания, мигрени и слезотечения. Аллергия лишила его сна и способности сосредоточиться в решающий момент сражения. В общем-то, по одной из версий, фактически она и стоила Наполеону короны — вот такая цена у обычного насморка.

От Гиппократа до Блэкли: рождение науки

От Гиппократа до Блэкли: как учёные открыли природу аллергии. Фото © Wikipedia

Пока история собирала такие курьёзы, наука шла к разгадке медленно. Ещё в пятом веке до нашей эры Гиппократ заметил: у некоторых пациентов после морепродуктов на коже мгновенно проступают высыпания. Позже римский врач Клавдий Гален описал случай, когда друга бросало в чих от одной розы — так появился термин «идиопатия».

Настоящий прорыв случился в 1870-х благодаря британцу Чарльзу Блэкли, который сам мучился сенной лихорадкой. Он обнаружил под микроскопом пыльцу трав и в 1865 году провёл первый в мире скарификационный тест на собственной коже. В России эту тему подняли только в 1889 году, когда доктор Л. Силич сделал доклад о «нервном насморке». Только после этого в стране началось системное изучение недуга, знакомого сегодня миллионам.

Столетняя революция: как появилась АСИТ

Аллерген-специфическая иммунотерапия, или АСИТ, сегодня остаётся едва ли не единственным способом не заглушить симптомы, а переобучить иммунную систему. Всё началось в 1911 году, когда британец Леонард Нун предложил лечить сенную лихорадку по принципу вакцинации: вводить пациентам под кожу микродозы пыльцы задолго до цветения.

История АСИТ: от Леонарда Нуна до академика Адо. Фото © freepik

«Сегодня аллерген-специфическая иммунотерапия — это главный и, по сути, единственный способ не просто заглушить симптомы аллергии, а полностью переобучить иммунную систему. Но мало кто знает, что этой уникальной методике уже больше ста лет, а её история похожа на настоящий медицинский детектив», — рассказывает врач – аллерголог-иммунолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Злата Ермакова.

Расчёт оказался верным: организм привыкал к раздражителю и переставал паниковать весной. До России метод добрался только через полвека, зато пришёл всерьёз: в 1960-е годы в СССР начался новый этап лечения аллергии благодаря одной известной личности. «Академика Адо без преувеличения называют «отцом» советской и российской аллергологии. Именно его фундаментальные труды и невероятное научное упорство позволили внедрить АСИТ в широкую клиническую практику по всей стране», — объясняет эксперт.

Современное лечение: есть ли путь к жизни без аллергии?

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Сегодня от аллергии страдает едва ли не каждый третий житель Земли, а в России — от 17 до 30% населения в зависимости от региона. Большинство спасается каплями и таблетками, но они лишь маскируют симптомы, не устраняя самой причины. А зря! «Самым эффективным и доказанным методом лечения сегодня признана АСИТ — аллерген-специфическая иммунотерапия. В отличие от обычных лекарств, она не просто снимает зуд и отёк, а буквально "переобучает" иммунную систему», — подчёркивает Злата Ермакова.

На практике метод существует в двух форматах: классическая подкожная АСИТ с инъекциями по индивидуальной схеме и более комфортная сублингвальная терапия (СЛИТ), когда капли или таблетки закладывают под язык. Полный курс занимает от трёх до пяти лет, зато дарит многолетнюю ремиссию.

АСИТ — это строго индивидуальное лечение. Его назначают только тогда, когда врач-аллерголог чётко связал симптомы болезни с конкретным раздражителем. Если лабораторные тесты подтверждают, что вы чихаете именно на берёзу или шерсть, терапия сработает максимально эффективно. Злата Ермакова врач – аллерголог-иммунолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга)

От смерти фараона до Ватерлоо аллергия управляла судьбами людей и государств — задолго до того, как получила своё имя. Сегодня до конца разгадать её механизм наука ещё не сумела, зато инструмент для реальной борьбы уже есть. АСИТ не обещает мгновенного чуда: на терапию уходят годы, зато она меняет саму реакцию организма, а не просто симптомы. Иногда самая большая победа над историей — это просто научиться жить без укуса осы, клубники или цветущей берёзы.

А если интересно, чем ещё рискует организм в тёплое время года, Life.ru уже разбирал, какие опасные инфекции подстерегают в водоёме этим летом — заодно решите, стоит ли лишний раз окунаться в мутную воду.