Врач Чернышова объяснила, почему хлопок хуже синтетики при перепадах температур

Если с утра на улице прохладно, а к середине дня становится по-летнему жарко, главное правило — многослойность. Это позволит вам легко адаптироваться к погоде, не мёрзнуть утром, но не перегреться днём. Об этом Life.ru рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Слой 1. Базовый (нижний)

Это то, что вы оставите на себе в самый жаркий момент дня: футболка, лонгслив или блузка. Главные требования к нему — дышащая способность и влагоотведение. Раньше традиционно рекомендовали хлопок, но сегодня есть более продвинутые синтетические ткани (их часто используют в спортивной одежде). Как ни парадоксально, они лучше хлопка отводят влагу от тела и при этом остаются сухими даже при потоотделении. Именно такой слой должен быть вашей «второй кожей».

Слой 2. Утепляющий

Здесь возможны варианты: джемпер, кардиган, худи или толстовка. Главное, чтобы эту вещь было легко снять и убрать в сумку. Материал может быть любым — шерсть, хлопок или флис. Кстати, флис (несмотря на синтетику) — отличный выбор: он лёгкий, тёплый, дышащий и очень комфортный.

Слой 3. Защитный (по необходимости)

Если утром действительно свежо или ветрено, добавьте третий слой — тонкую ветрозащитную и влагозащитную куртку. Она не занимает много места в сумке, защитит от порывов ветра и мелкого дождя.

Низ: джинсы, юбки или лёгкие брюки — выбор зависит от того, куда вы идёте (в офис или на прогулку). Обувь: лучше отдать предпочтение закрытой, но дышащей — кроссовкам или демисезонным туфлям, которые не слишком тяжёлые и не слишком плотные.

Полезные аксессуары:

— Шарф, баф или снуд — они легко снимаются и защищают шею от ветра.

— Тонкие перчатки — пригодятся самым чувствительным к холоду, а также тем, кто бегает по утрам.

«Главный принцип: нижний базовый слой должен быть настолько комфортным, чтобы вы могли оставаться в нём весь тёплый период дня, не испытывая дискомфорта. Всё остальное — лишь съёмная «надстройка» под погоду», — заключила эксперт.

Летом кондиционер кажется спасением от жары, но несколько часов под ледяным потоком воздуха могут обернуться не просто простудой. Life.ru узнал, что резкие перепады температуры часто становятся триггером для двух «капризных» нервов на нашем лице.