Средний уровень тестостерона у мужчин за последние 50 лет снизился вдвое

Уровень тестостерона у мужчин за последние полвека снизился более чем наполовину — к такому выводу пришли учёные после анализа данных почти 120 тысяч человек. Исследователи предупреждают о возможном кризисе мужского репродуктивного здоровья и связывают тенденцию не только с образом жизни, но и с изменениями окружающей среды.

Результаты исследования представили на ежегодной конференции Европейского общества репродукции человека и эмбриологии в Лондоне, пишет The Guardian. Учёные изучили данные шести долгосрочных исследований, которые проводились с 1972 по 2019 год в разных странах, включая США, Израиль, Бразилию, Финляндию и Данию.

Общий уровень тестостерона у мужчин упал примерно на 54%. Один из авторов исследования — профессор Еврейского университета в Иерусалиме Хагай Левин отметил, что снижение происходит стабильно — более чем на 1% ежегодно.

«Мы видим снижение более чем на 50% за этот период. Это не случайность и не статистическая ошибка — это очень сильная тенденция», — заявил учёный.

Специалисты считают, что одной из главных причин может быть рост числа людей с ожирением и диабетом. Избыточный вес влияет на гормональный баланс: жировая ткань способствует преобразованию тестостерона в эстроген, что может приводить к снижению уровня мужского гормона.

При этом исследователи обращают внимание и на возможное влияние внешних факторов — загрязнения окружающей среды, эндокринных нарушителей в бытовых товарах и изменения климата. Однако учёные подчёркивают, что роль этих факторов пока требует дополнительных исследований.

«Репродуктивное здоровье — это важный показатель общего здоровья человека. Мы живём в среде, которая не всегда благоприятна для организма: это касается химических веществ, климата и повседневных привычек», — отметил Левин.

Эксперты также предостерегли мужчин от самостоятельного приёма препаратов тестостерона ради улучшения внешности или спортивных результатов. По словам специалистов, искусственное повышение гормона может, наоборот, подавлять выработку сперматозоидов и негативно влиять на репродуктивную функцию.

Ранее Life.ru писал, что молодые спортсмены начали сталкиваться с проблемами здоровья после бесконтрольного приёма тестостерона и анаболиков. Медики отмечали рост обращений среди мужчин, которые использовали гормональные препараты без назначения врача ради набора мышечной массы.