«Витамины для спорта» не прошли контроль ФТС: В Пулково задержали турка с партией тестостерона

В аэропорту Пулково таможенники задержали 60‑летнего гражданина Турции, прилетевшего из Стамбула. Мужчина пытался провезти в Россию сильнодействующие вещества — в его багаже нашли 36 ампул и 4 флакона с тестостероном. Об этом сообщает Северо-Западное таможенное управление.

Иностранец шёл через «зелёный» коридор, где пассажиров проверяют выборочно. При сканировании его чёрного пластикового чемодана инспектор заметил пять коробок. В них оказались медикаменты, в составе которых — тестостерона пропионат и тестостерона фенилпропионат. Эти вещества входят в список сильнодействующих и ограничены к перемещению через таможенную границу ЕАЭС.

Сам пассажир заявил, что это «витамины для спорта». При этом он не смог предъявить рецепты или другие документы, подтверждающие необходимость приёма препаратов. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС сильнодействующих веществ». Ему грозит до 7 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей.

Ранее в аэропорту Казани таможенники не дали вывезти из страны ценные вещи. Мужчина пытался пронести их через «зелёный» коридор. Инспекторы заглянули в его ручную кладь и нашли целую коллекцию — 112 старинных предметов. По словам самого мужчины, он купил всё это в антикварных магазинах и хотел оставить для себя. Но экспертиза показала, что часть вещей — настоящие культурные ценности. Например, среди находок — монеты времён Екатерины II, Александра I и Германской империи.