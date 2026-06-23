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23 июня, 10:16

Сокровища в ручной клади: В Казани пресекли вывоз раритетов времён Екатерины II и Александра I на миллионы

В аэропорту Казани таможенники изъяли антикварную коллекцию стоимостью 3,3 млн

Обложка © ФТС России

Обложка © ФТС России

В аэропорту Казани таможенники пресекли попытку незаконного вывоза культурных ценностей и стратегически важных товаров. Общая стоимость изъятого оценивается в 3,3 млн рублей, рассказала пресс-служба ФТС России.

В Казани накрыли контрабанду раритетов на миллионы. Фото © ФТС

В Казани накрыли контрабанду раритетов на миллионы. Фото © ФТС

Нарушителя остановили на «зелёном» коридоре во время выборочного досмотра. В его ручной клади инспекторы обнаружили 112 раритетных предметов. По данным таможни, мужчина пояснил, что приобрёл коллекцию в антикварных магазинах якобы для личного пользования.

Экспертиза показала, что часть находок относится к культурным ценностям. Среди них — монеты времён Екатерины II и Александра I, а также периода Германской империи. Также в коллекции оказались две медали СССР «За боевые заслуги» и пять орденов «Материнская слава».

Ещё ряд предметов — столовые приборы и ювелирные изделия из сплавов золота и серебра — признаны стратегически важными товарами. Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных товаров и культурных ценностей в крупном размере. Товары изъяты, следствие по делу продолжается.

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Ранее Life.ru писал, что в аэропорту Жуковский у 24-летней россиянки изъяли незадекларированную сумку Hermes стоимостью три миллиона рублей. Инцидент произошёл во время выборочного контроля на «зелёном» коридоре, куда пассажирка проследовала после прибытия рейса из Турции.

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Полина Никифорова
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