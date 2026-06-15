Шик и слёзы: В аэропорту Жуковский изъяли сумку Hermes у 24-летней пассажирки

В аэропорту Жуковский таможенники обнаружили у 24-летней россиянки незадекларированную сумку Hermes стоимостью три миллиона рублей. Данную информацию передала пресс-служба Федеральной таможенной службы РФ.

Незадекларированную сумку Hermes обнаружили у пассажирки в аэропорту Жуковский. Видео © Пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

Инцидент произошёл во время выборочного контроля на «зелёном» коридоре, куда пассажирка проследовала после прибытия рейса из Турции. Инспектор обратил внимание на ручную кладь, в которой лежала фирменная коробка с сумкой модели Birkin из чёрной кожи с палладиевой фурнитурой. При досмотре у женщины также нашли магазинную квитанцию, где сумма покупки была намеренно зачёркнута, чтобы затруднить её прочтение.

Сама задержанная пояснила, что дорогостоящий аксессуар ей преподнёс в подарок знакомый. Она заявила, что не была осведомлена о правилах и не знала о необходимости заполнения таможенной декларации на подобные вещи. Однако проведённая экспертиза не оставила сомнений: изделие является оригинальным и выполнено из натуральной телячьей кожи.

В отношении путешественницы возбудили дело об административном правонарушении по статье о недекларировании товаров. Суд назначил девушке штраф в размере 861 тысячи рублей, а саму элитную сумку изъяли.

Ранее сообщалось, что читинские таможенники обнаружили у иностранного водителя череп волка, который он пытался вывезти в Китай через пункт пропуска Забайкальск. Останки нашли во время таможенного осмотра грузового автомобиля. Череп, а также кости верхней и нижней челюсти лежали в рюкзаке водителя. Мужчина заявил, что купил в Иркутске «череп собаки» и не знал о необходимости декларировать подобные вещи при вывозе.