Иностранец пытался вывезти из Иркутска львиные когти
Обложка © Сибирское таможенное управление
В аэропорту Иркутска таможенники пресекли попытку вывоза частей краснокнижного животного. Необычный набор заметили на рентгене в чемодане 47-летнего пассажира, который собирался лететь в Пекин, сообщает пресс-служба Иркутской таможни.
При проверке выяснилось, что это львиные когти. Животное находится под международной защитой.
В результате иностранец не смог улететь за границу с добычей. Пять трофеев изъяли. Таможенная служба также продемонстрировала клыки изъятого животного.
Ранее читинские таможенники обнаружили у иностранного водителя череп волка, кости верхней и нижней челюсти при попытке вывезти их в Китай через пункт пропуска Забайкальск. Мужчина заявил, что купил «череп собаки» в Иркутске и не знал о необходимости декларировать такой товар, в отношении него возбуждено административное дело.
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