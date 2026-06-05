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5 июня, 06:28

Иностранец пытался вывезти из Иркутска львиные когти

Обложка © Сибирское таможенное управление

Обложка © Сибирское таможенное управление

В аэропорту Иркутска таможенники пресекли попытку вывоза частей краснокнижного животного. Необычный набор заметили на рентгене в чемодане 47-летнего пассажира, который собирался лететь в Пекин, сообщает пресс-служба Иркутской таможни.

При проверке выяснилось, что это львиные когти. Животное находится под международной защитой.

В результате иностранец не смог улететь за границу с добычей. Пять трофеев изъяли. Таможенная служба также продемонстрировала клыки изъятого животного.

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Ранее читинские таможенники обнаружили у иностранного водителя череп волка, кости верхней и нижней челюсти при попытке вывезти их в Китай через пункт пропуска Забайкальск. Мужчина заявил, что купил «череп собаки» в Иркутске и не знал о необходимости декларировать такой товар, в отношении него возбуждено административное дело.

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Дарья Денисова
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