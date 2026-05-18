18 мая, 11:54

Редкая обезьяна погибла, задохнувшись в трусах у туриста

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fontoknak

Двое туристов из Колумбии попытались провезти трёх обезьян в трусах и попались охране аэропорта в Испании. Об этом сообщает Daily Star.

27-летняя женщина и 26-летний мужчина привлекли внимание службы безопасности аэропорта Рафаэля Нуньеса в Картахене странным поведением. При досмотре в их нижнем белье обнаружили двух белолобых капуцинов и детёныша красного ревуна, который, к сожалению, погиб от удушья.

Путешественников арестовали, а выживших приматов передали ветеринарам. По оценке властей, стоимость этих животных на чёрном рынке превышает 5,1 тысячи фунтов стерлингов (около 492 тыс. рублей). Задержанным предъявлены обвинения в незаконной эксплуатации природных ресурсов и контрабанде диких животных. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Владимир Озеров
