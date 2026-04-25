Обезьяны едят землю в Гибралтаре, чтобы переварить чипсы и мороженое от туристов

В Гибралтаре обезьяны страдают заболеваниями желудочно-кишечного тракта из-за того, что туристы постоянно подкармливают их чипсами и мороженым. Чтобы нейтрализовать негативное влияние на организм вредных «перекусов» животные начали есть землю. Об этом сообщает Scientific Reports со ссылкой на исследование Кембриджского университета.

Учёные зафиксировали 46 случаев поедания земли у 44 обезьянок. Наблюдения велись с лета 2022 года. При этом макаки, обитавшие в местах частого появления туристов в 2 раза чаще «чистили» желудок почвой. Специалисты не видят ничего странного в поведении зверьков, так как земля действительно способна оздоровить приматов и избавить от диареи и тошноты.

«Это может облегчить симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта — от тошноты до диареи. Почва также может содержать полезные бактерии, которые благотворно влияют на микробиом кишечника», — пояснил доктор Сильвен Лемуан, биологический антрополог кафедры археологии Кембриджского университета.

Однако учёных беспокоит тот факт, что обезьяны не могут отказать себе в угощениях от туристов. Чипсы, фастфуд, газировка и мороженое вызывают у них привыкание, а беспечные отдыхающие продолжают без всякого умысла травить зверьков. Интересно, что привычка «чиститься» землёй уже передаётся из поколения в поколение у обезьян.

Ранее сообщалось, что в крупнейшем известном сообществе шимпанзе в Уганде вспыхнул затяжной внутренний конфликт. За несколько лет противостояние унесло десятки жизней и разрушило прежние связи среди приматов. Учёные считают, что причиной конфликта стала борьба за власть внутри группы и рост численности шимпанзе в регионе, который ранее считался для них «райским».