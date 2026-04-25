Цена разочарования: Три популярных места, где туристов обманывает картинка

За красивой картинкой в интернете часто скрывается разочарование — туристы платят за очереди, шум и грязь вместо созерцания и чувства духовной наполненности. Есть три популярных места, где реальность сильно отличается от ожиданий.

Пляж Майя Бэй в Таиланде (съёмки фильма «Пляж» с Леонардо Ди Каприо) уничтожен массовым туризмом: пропуск 300 человек в час, громкоговорители гидов, запрет заходить в воду глубже колена и спасательные жилеты.

Пляж Майя Бэй в Таиланде. Фото © Tripadvisor/Tobypoh

Балийский храм Лемпуянг: эффект зеркального озера — обычное стекло или зеркало под объективом фотографа за пару долларов чаевых, а чтобы попасть в кадр, нужно отстоять в очереди 3–4 часа под солнцем.

Балийский храм Лемпуянг. Фото © Tripadvisor/RonalDode Bali Tour

Эйфелева башня и площадь Трокадеро: вместо романтичного кофе на рассвете — шум, толпы, воры, навязчивые продавцы, колючая проволока на газонах, а к вечеру — вышедшие на ужин полчища крыс у ваших ног.

Вид на Эйфелеву башню. Фото © Telegram/ Mash

