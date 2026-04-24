Парижская полиция ищет дагестанского художника за три слова у Эйфелевой башни

Парижская полиция разыскивает автора граффити «Дагестан», «Чечня» и «Грузия», появившихся рядом с Эйфелевой башней. По данным Mash, речь идёт об 18-летнем выходце из Дагестана.

Молодой человек живёт во Франции около пяти лет. Первую надпись он сделал на террасе дворца Шайо, объяснив это ностальгией по родным местам. Позже изображения привлекли внимание туристов и эмигрантов. Люди начали фотографироваться на фоне рисунков, после чего место стало популярным в соцсетях.

Со временем на стене появились и другие названия — по просьбам знакомых. Это ещё больше усилило интерес к локации. Коммунальные службы пытаются удалять граффити, однако автор регулярно их восстанавливает. Сам он не считает свои действия нарушением.

По французским законам за подобные действия может грозить штраф до 2000 евро и депортация. В настоящее время полиция устанавливает его местонахождение.

Ранее Life.ru сообщал, что на полярной станции «Прогресс» появилось самое южное в мире граффити.