Часть винтовой лестницы Эйфелевой башни выставят на аукцион в Париже

В Париже продадут фрагмент оригинальной лестницы Эйфелевой башни. Как сообщает The New York Times, лот выставит аукционный дом Artcurial в следующем месяце. Речь идёт о части винтовой конструкции, которая когда-то вела посетителей со второго уровня на вершину.

В 1983 году лестницу демонтировали и разрезали на 24 куска. 20 из них уже разошлись с молотка. Директор Artcurial Сабрина Долла назвала предстоящий лот «путешествием во времени и пространстве». Сейчас фрагментом владеет французский бизнесмен, купивший его ещё в 1983-м.

Стартовая цена скромная — от $146 до 176 тысяч. В 2016-м другой кусок той же лестницы ушёл за рекордные $611 тысяч. В торговом доме надеются побить этот рекорд.

