Указы Петра II и письма Ворошилова: В Испании продают архивные документы, украденные из России

В Испании на аукцион выставили архивные документы, которые, по мнению историков, были похищены из России. С молотка уходят указы российских императоров, тексты писателей и советских военачальников. Продажей занимается аукционный дом IAA Europe S.L.

Самый дорогой лот — указ Екатерины I за 16 тысяч евро. Указы Петра II и Петра III оценили в 10 и 6 тысяч евро, соответственно. Остальные императорские указы — Екатерины II, Александра II и декрет Александра III — стартуют в районе 2 тысяч евро.

Дешевле всего оценили письмо Александра Куприна (800 евро), обрывок приказа с подписью Клима Ворошилова (200 евро) и письмо военачальника Алексея Орлова (150 евро).

Один из архивистов рассказал нашим коллегам из Baza, что некоторые документы точно могли быть украдены. Если указы теоретически могли рассылаться в нескольких экземплярах, то письма — нет. Ранее подобная история уже была: с французского аукциона ушёл похищенный указ Петра II, проданный за 3120 евро.

На сайте аукциона происхождение лотов не указано.

Ранее институт национальной памяти Польши (IPN) обратился с требованием передать Варшаве военный орден Virtuti Militari («Воинская доблесть»), который был замечен на одном из украинских интернет-аукционов. Номер на ордене помог выяснить личность владельца. Им оказался капитан Юлиуш Роман Хайнцель, командовавший эскадроном 16-го уланского полка. Потомок немецких промышленников был удостоен награды за храбрость и также имел две памятные медали.