Польша требует от Украины вернуть орден Virtuti Militari, выставленный на интернет-аукцион

Институт национальной памяти Польши (IPN) обратился с требованием передать Варшаве военный орден Virtuti Militari («Воинская доблесть»), который был замечен на одном из украинских интернет-аукционов. Об этом сообщается на сайте организации.

«На одном из украинских интернет-сайтов появилось предложение о продаже военного ордена Virtuti Militari. <…> Мы призываем владельца заказа передать бесценный сувенир польским властям, немедленно прекратить аукцион. Память о жертвах не может быть предметом торга», — говорится в заявлении IPN.

По данным института, номер, указанный на награде, позволил идентифицировать её владельца. Им оказался капитан Юлиуш Роман Хайнцель — потомок немецких промышленников, командир эскадрона 16-го Великопольского уланского полка. Он был награждён орденом за храбрость на поле боя, а также имел Медаль Памятную за войну 1918-1921 годов и Медаль Десятилетия обретённой независимости.

Капитан Хайнцель вернулся на действительную военную службу в сентябре 1939 года, попал в советский плен и весной 1940 года был убит в подвалах НКВД в Харькове, разделив судьбу около 3800 польских офицеров. В 2000 году он был перезахоронен на Харьковском кладбище жертв тоталитаризма.

