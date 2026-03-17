Польша отправила домой более 100 украинцев за неделю

Польские пограничники за прошедшую неделю принудительно выслали 22 украинца и обязали покинуть страну в добровольном порядке ещё 81 гражданина Незалежной. Такие данные в соцсети X привело руководство Пограничной стражи республики.

Правоохранители также уточнили список правонарушений, которые ранее совершили задержанные иностранцы. В перечень попали неоднократные кражи, езда подшофе, хулиганские выходки, использование фальшивок для идентификации личности, а также участие в схемах по нелегальной переправке людей через границу и содействие незаконному въезду в государство.

Всего с 9 по 15 марта действие предписания о возвращении на родину затронуло порядка 360 человек. Как уточнили в ведомстве, требование о добровольном выезде выполнили также 44 грузина и 31 колумбиец.

Ранее польский депутат Европарламента Ева Зайончковская-Герник раскритиковала миграционную политику в отношении украинцев. Она назвала их массовый переезд в Польшу «ужасной новостью» и потребовала срочных ограничений. Также депутат призвала депортировать украинцев призывного возраста.