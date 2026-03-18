Прокуратура Лодзи прекратила дело об оскорблении президента Польши Кароля Навроцкого украинским журналистом. Об этом сообщил депутат Дариуш Матецкий. По его словам, надзорное ведомство не увидело состава преступления в действиях корреспондента.

«Вот как выглядит верховенство закона. Может ли украинец публично оскорблять президента Республики Польша в польских СМИ, которые смотрят сотни тысяч людей?! Я подаю жалобу в суд на это решение прокуратуры (которое было принято шесть месяцев спустя!)» — написал Матецкий.

Речь идёт о выступлении журналиста в эфире телеканала, где он допустил резкие высказывания в адрес главы государства. Ведущая потребовала извинений, однако корреспондент продолжил критику. После этого журналиста отключили от эфира. Позже его действия вызвали общественную реакцию.

Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности выступил с резкими высказываниями в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. В ходе речи он заявил, что Орбан может думать о том, как отрастить свой живот, а не о наращивании армии для противодействия угрозам. Его слова вызвали широкий резонанс и обсуждение в европейской политической среде.