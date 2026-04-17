Лидер-предатель и кровавые засады: В Африке сотни обезьян долгие годы ведут войну

В крупнейшем известном сообществе шимпанзе в Уганде вспыхнул затяжной внутренний конфликт. За несколько лет противостояние унесло десятки жизней и разрушило прежние связи среди приматов. Как пишет журнал Science, наблюдения начались ещё в 1995 году в лесу Нгого, где ученые изучали более 200 особей — это рекордное по численности сообщество.

Исторически шимпанзе поделились на две фракции — центральную и западную. Животные жили относительно мирно, делились ресурсами, самками и в целом поддерживали связи, но со временем между ними начало нарастать напряжение, которое позднее переросло в открытое противостояние. Боевые столкновения носили организованный характер: обезьяны выслеживали одиночных соперников и нападали с численным перевесом.

Жертвами становились не только взрослые самцы, но и детеныши. Всего за годы противостояния погибло около 20–30 особей. Среди них — альфа-самец по имени Джексон, чья гибель стала символом раскола: бывшие союзники, от которых он ушёл в центральную фракцию, избили его до смерти. Он шесть лет был главным в своей популяции.

Ученые считают, что причиной конфликта стала борьба за власть внутри группы и рост численности шимпанзе в регионе, который ранее считался для них «райским».

Исследование показало: для возникновения «войны» приматам не нужны идеология или культурные различия. Достаточно внутреннего напряжения и конкуренции — и мирное сообщество превращается в арену жестокого конфликта. История угандийских приматов оказалась настолько захватывающей, что Netflix даже снял про них документальный фильм «Империя шимпанзе».

