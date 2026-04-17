Учёные выяснили, что снится человеку перед смертью

Перед лицом смерти человеческий мозг запускает удивительный механизм психологической защиты. Как выяснили учёные, пациенты паллиативных отделений часто видят яркие, эмоциональные сновидения, в которых к ним приходят уже ушедшие родные и любимые питомцы.

По данным New Scientist, такие видения становятся всё более символичными по мере приближения конца жизни. Исследователи опросили 239 медицинских работников, которые наблюдали за последними днями смертельно больных людей. Результат оказался поразительным: вместо страха и ужаса пациенты обретают утешение и покой.

«Эти сны предлагают психологическое облегчение и смысл людям, сталкивающимся с концом жизни», — заявила Элиза Рабитти из паллиативной сети в Реджо-Эмилии.

Многие видели во сне двери, лестницы или яркий свет — своего рода подготовку к переходу. Лишь около 10% сновидений были тревожными.

Кристофер Керр из хосписа Буффало добавил, что умирающие часто снят себя собирающими чемоданы или садящимися в автобус — как будто готовятся к путешествию. По мнению врачей, эти образы не пугают, а наоборот, помогают принять неизбежное, обрести целостность и встретить конец с ясным умом и лёгким сердцем.

