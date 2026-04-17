Сомнолог заявила, что сон на животе — это худший из всех возможных вариантов

Самая полезная поза для сна — на боку, затем на спине, а на животе спать не рекомендуется никому, причём положение тела влияет не только на дыхание и сердце, но и на вывод токсинов из мозга. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-сомнолог Елена Царева.

Специалист пояснила, что сон на боку наиболее привлекателен для здоровых людей. У пациентов с сердечной недостаточностью могут быть ограничения для левого бока, но разница между сторонами имеет значение только в очень тяжёлых случаях.

«В то же время сон на спине может быть полезен людям, страдающим от бронхиальной астмы. Для них это возможность расправить грудную клетку. А поза сна на животе и вовсе никому не рекомендуется», — отметила врач.

Царева рассказала об исследовании калифорнийских учёных на животных: от положения тела зависит работа глимфатической системы, которая выводит из мозга отработанные и вредные продукты, включая клеточные «поломки». Лучшее положение для этого — на боку (самый быстрый «транспорт»). На втором месте — сон на спине. На животе вывод продуктов обмена существенно снижается. Исследование проводилось на животных, но его результаты, вероятно, применимы и к людям.

