Феномен весеннего обострения: почему страдает сон и растёт агрессия

Феномен «весеннего обострения» действительно существует, смена времён года способна специфически влиять на гормональный фон человека. И хоть прямой зависимости колебаний гормонов от сезона нет, продолжительность светового дня играет ключевую роль, рассказала старший лаборант Пироговского Университета Анастасия Подхватилина.

По её словам, весной световой день увеличивается, выработка ночного гормона мелатонина снижается, что провоцирует проблемы со сном, трудности с засыпанием и делает сон слишком чутким. Нарушения сна, в свою очередь, запускают целый каскад неполадок в организме: страдают гормоны надпочечников, их ритм секреции смещается, утренний пик становится выше, а самочувствие ухудшается, вплоть до повышенной агрессии.

Уровни серотонина и дофамина весной, как правило, повышаются. Большинство людей может даже не замечать этих внутренних перестроек, просто кажется, что настроение улучшилось и сил прибавилось, хотя это не всегда соответствует реальному состоянию. Чтобы минимизировать негативные последствия, важно соблюдать режим дня, не бодрствовать по ночам и просыпаться примерно в одно и то же время.

«Если у человека исходно есть какая-то психологическая проблема или нестабильный фон этих важных нейромедиаторов, как бы «приглушенный» тёмной зимой, весной это может проявиться на фоне общего прилива сил», — отметила эксперт в интервью «Ленте.ру».

