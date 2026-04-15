Пузырьки от боли: Какие недуги «лечат» кока-колой и чем это чревато

Кола способна немного облегчить головную боль при пониженном давлении, но при мигрени самолечение этим напитком чревато опасными последствиями, предупредил руководитель реабилитационного центра, врач-невролог Александр Комаров. Он потвердел, кофеин в Coca-Cola сужает сосуды и блокирует болевые сигналы, поэтому напиток может слегка унять недуг, но только если он не вызван патологическими изменениями сосудов или сердечной недостаточностью.

Однако из-за содержания ортофосфорной кислоты, углекислого газа и огромного количества сахара такое «лечение» принесёт организму больше вреда, чем пользы, поэтому использовать колу для снятия боли, особенно неизвестной природы, не рекомендуется. Гораздо лучше работает кофейная ароматерапия: достаточно сделать два-три вдоха над открытым пакетом с зёрнами, чтобы боль ушла.

При психосоматических болях может помочь настой мяты или витамин С из цитрусовых, поскольку они снимают адреналиновый стресс и расслабляют. Но если головная боль появляется чаще двух раз в неделю и длится более двух с половиной часов, это требует обращения к врачу. Самолечение в таких случаях грозит инсультом или поражением центральной нервной системы, резюмировал собеседник «Москвы 24».

К слову, если у вас нет сил, настроение нулевое и кожа шелушится, то это не хандра, это сигнал от организма. Life.ru выяснил, какие симптомы выдают весенний авитаминоз и почему их легко принять за болезнь.