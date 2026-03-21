«Адский напиток» из изопропанола и колы отправил подростков из Москвы в больницу

В Москве госпитализировали трёх подростков, которые выпили опасный коктейль, приготовленный из спиртовых салфеток и «Кока-Колы». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Двое парней и девушка попали в больницу с признаками острого отравления изопропанолом. У пострадавших наблюдались тошнота, рвота, диарея, повышенная температура, а также нарушение координации и дыхания.

Выяснилось, что ребята хотели опьянеть. Они купили спиртовые салфетки, развели их в воде, добавили газировку и выпили получившуюся смесь. В настоящий момент состояние подростков стабилизировано, они проходят лечение.

Ранее в немецком Висбадене 15-летний юноша решил впечатлить свою 14-летнюю возлюбленную необычным способом — он угнал автобус. Подросток проник на территорию предприятия общественного транспорта и уехал на автобусе, после чего забрал девушку, чтобы отвезти её в школу в соседний Карлсруэ. Однако планы влюблённого нарушила полиция.