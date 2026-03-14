15-летний подросток угнал автобус, чтобы подвезти подругу до школы
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Traveller70
В немецком Висбадене 15-летний подросток угнал автобус, чтобы впечатлить свою 14-летнюю подругу. Ранним утром в пятницу юный Ромео проник на территорию предприятия общественного транспорта и уехал оттуда на автобусе. Затем он подобрал девушку, чтобы отвезти её в школу в соседний Карлсруэ. Об этом сообщает полиция города Карлсруэ.
«За рулём находился 15-летний житель Майнца, который незадолго до этого подобрал неподалёку от места проверки свою 14-летнюю подругу, чтобы отвезти её в школу», — говорится в пресс-релизе полиции.
Однако планы влюблённого сорвали полицейские. Патруль заметил автобус, которым управлял несовершеннолетний. Теперь парню вменяют угон и вождение без прав. Подруга, вероятно, опоздала на первый урок.
