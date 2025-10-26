15-летний москвич за рулём «Ларгуса» перепутал педали и впечатался в дерево, ранив друзей

Двое несовершеннолетних получили травмы в результате ДТП с участием автомобилей Lada и Geely в Балакиревском переулке Москвы. Как сообщает источник 360.ru, столкновение транспортных средств произошло около дома №19, после чего отечественная машина врезался в дерево.

По данным источника, среди пострадавших — мальчик 2013 года рождения и девочка 2010 года рождения. На место ЧП прибыли экипажи экстренных служб и сотрудники правоохранительных органов. В столичной прокуратуре информацию подтвердили. Там уточнили, что пострадавшие находились в салоне авто в момент ДТП. Кстати, сам виновник аварии заявил, что перепутал педали газа и тормоза.