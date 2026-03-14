Девушка на «Газели» сбила насмерть 5-летнего мальчика в Дагестане

В Дагестане под колесами автомобиля погиб пятилетний мальчик. Инцидент случился днём 14 марта в посёлке Новый Хушет. 23-летняя девушка на «Газели» сдавала назад и не заметила ребёнка, который находился на проезжей части позади машины, сообщили в МВД по Республике Дагестан.

«14 марта 2026 года, примерно в 11:00, в пос. Новый Хушет, на ул. Агачаульская, 23-летняя жительница Карабудахкентского района, управляя автомобилем «Газель», при движении задним ходом совершила наезд на 5-летнего мальчика, находившегося на проезжей части позади автомобиля», — говорится в сообщении.

Мальчик в результате наезда умер от полученной травмы на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что в Барнауле на Южном тракте школьный автобус ПАЗ столкнулся с двумя легковушками, пострадали дети. Водитель Toyota не учёл дорожные условия, выехал на встречную полосу и врезался в автобус, после чего иномарку ударила попутная Škoda. Водитель Toyota и несколько школьников доставлены в больницу. Прокуратура проверяет соблюдение правил перевозки детей, Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства.