7 признаков авитаминоза весной, которые большинство людей просто игнорирует, — срочно проверьте себя

Апрель на дворе, солнце светит всё дольше, а вы всё равно не можете нормально встать с кровати. Голова тяжёлая, настроение на нуле, кожа шелушится, и вообще непонятно, что происходит. Доктор уверяет, что со здоровьем всё в порядке, а вы чувствуете себя развалиной. Скорее всего, организм просто выставляет счёт за зиму. Три месяца без солнца, без свежей зелени, с минимумом движения — и вот результат. Врачи называют это состояние гиповитаминозом, хотя в народе прижился термин «весенний авитаминоз». Разница есть, но оба варианта делают жизнь совершенно невыносимой. Вот семь сигналов, которые организм посылает, когда ему нечем работать.

Хроническая усталость без причины

Вы спите восемь часов, ничего сверхъестественного не делали, а просыпаетесь уже уставшим. К обеду хочется лечь, к вечеру — просто выключиться. Это классика гиповитаминоза: именно витамины группы В отвечают за выработку энергии на клеточном уровне. Плюс зимой мы мало двигаемся, а малоподвижность сама по себе «съедает» витамины группы В ещё активнее. Получается замкнутый круг: нет сил — нет витаминов, нет витаминов — нет сил.

Кожа сходит с ума

Сухость, шелушение, заеды в уголках рта — весной воспринимаются как сезонный сюрприз, но это прямые сигналы дефицита витаминов А, Е и группы В. Витамин А отвечает за обновление клеток, Е защищает мембраны, В2 не даёт слизистым трескаться. Трещинки в уголках рта — почти стопроцентный знак нехватки рибофлавина. У некоторых к этому добавляются воспаление языка и себорейный дерматит. Неприятный букет, который лечится в том числе обычной едой.

Волосы и ногти сдались первыми

Волосы тусклые, лезут больше обычного, ногти ломаются от прикосновения. Организм умный: когда ресурсов не хватает, он перераспределяет их в пользу жизненно важных органов. Волосы и ногти в этой иерархии стоят в самом конце очереди. Чаще всего за такими симптомами прячется комплексный дефицит: биотин, цинк, железо и витамины группы В. Женщины замечают это острее — их организм чувствительнее к колебаниям количества питательных веществ.

Настроение скачет без повода

Раздражительность, тревога, беспричинная плаксивость, и никакой видимой причины. Всё вроде в порядке, но внутри что-то не так. Это тоже авитаминоз. Витамины группы В и витамин D напрямую участвуют в синтезе серотонина и дофамина. Без них мозг буквально не может нормально регулировать настроение. У мужчин это проявляется раздражительностью и потерей выносливости, у женщин — тревожностью и нервозностью.

Иммунитет упал ниже плинтуса

Одна простуда за другой, горло болит второй раз за месяц, и каждый чих в офисе превращается в личную катастрофу. Ослабленный иммунитет — один из самых красноречивых признаков витаминного дефицита. Витамин С, цинк и витамин D — главные телохранители иммунной системы. Именно они к марту-апрелю оказываются в дефиците чаще всего. А без достаточного уровня лейкоцитов организм попросту не справляется с вирусами и бактериями.

Мышцы болят без тренировок

Ноги тяжёлые, спина ноет, ночью сводит икры. Если вы при этом не бегали марафон и не таскали мешки с цементом, причина, скорее всего, в нехватке кальция, магния и витамина D. Без витамина D кальций вообще практически не усваивается: организм его попросту игнорирует. Особенно рискуют те, кто проводит на улице меньше часа в день, солнечного света катастрофически мало, а именно под его воздействием вырабатывается витамин D.

Прыщи и гормональные сбои

Высыпания на лице и теле в начале весны, нарушения менструального цикла, общее ощущение гормонального хаоса — всё это тоже может быть следствием авитаминоза. Нехватка ряда витаминов напрямую влияет на гормональный фон, и организм даёт об этом знать самым заметным способом. В этот период нередко обостряются хронические заболевания: герпес, грибковые инфекции, гастрит. Тело буквально кричит: пополни запасы!

Хорошая новость в том, что весенний авитаминоз — это не приговор и даже не болезнь в строгом смысле слова. Это сигнал, что пора пересмотреть рацион, добавить прогулки на солнце и сдать анализы, чтобы понять, чего именно не хватает. Только не занимайтесь самоназначением: переизбыток жирорастворимых витаминов А, D, Е и К ничуть не лучше дефицита, они накапливаются и могут навредить.