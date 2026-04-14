Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке



Регион
14 апреля, 13:27

Холера из-под земли: Какую смертельную опасность несёт вода из колодцев весной

Обложка © GigaChat / Life.ru

Весной вода из открытых источников может быть крайне опасна при употреблении без должной обработки, предупредил бывший врач скорой помощи Андрей Звонков. По его словам, грунтовые воды уходят глубоко, и всегда есть риск, что в источник попадёт патоген.

Главу водоканала Мурома отстранили после отравления 679 человек
«Самое страшное, что может случиться с человеком — дизентерия, холера и брюшной тиф, если это эндемический район и там эта инфекция есть в почве», — подчеркнул собеседник РИАМО.

Такая опасность особенно актуальна для южных регионов России. Там возбудители не вымерзают в почве за зиму и могут попадать в воду с талыми водами. В северных регионах проблема не так остра, однако риск заразиться бактериями всё равно остаётся. Весной воду из колодца нужно обязательно обеззараживать, отметил эксперт.

Растяжение желудка и гастрит: Чем опасна популярная OMAD-диета с огромными порциями
Ранее академик РАН Геннадий Онищенко объяснил, когда особенно важно вакцинироваться от бешенства. Он отметил, что решение зависит от ряда факторов. Прежде всего учитывается эпидемиологическая обстановка в конкретном регионе.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Медицина
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar