Холера из-под земли: Какую смертельную опасность несёт вода из колодцев весной

Весной вода из открытых источников может быть крайне опасна при употреблении без должной обработки, предупредил бывший врач скорой помощи Андрей Звонков. По его словам, грунтовые воды уходят глубоко, и всегда есть риск, что в источник попадёт патоген.

«Самое страшное, что может случиться с человеком — дизентерия, холера и брюшной тиф, если это эндемический район и там эта инфекция есть в почве», — подчеркнул собеседник РИАМО.

Такая опасность особенно актуальна для южных регионов России. Там возбудители не вымерзают в почве за зиму и могут попадать в воду с талыми водами. В северных регионах проблема не так остра, однако риск заразиться бактериями всё равно остаётся. Весной воду из колодца нужно обязательно обеззараживать, отметил эксперт.

