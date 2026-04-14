Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 апреля, 11:16

Главу водоканала Мурома отстранили после отравления 679 человек

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lordn

В Муроме Владимирской области отстранили от должности директора МУП «Водопровод и канализация» Юрия Дударева после распространения в городе острой кишечной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона, напомнив, что число пострадавших перевалило за 670.

«Сегодня своим распоряжением глава округа Евгений Рычков отстранил от должности директора МУП «Водопровод и канализация» Юрия Дударева», — говорится в тексте.

Напомним, в Муроме зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В городе увеличивают поставки бутилированной воды. Число пострадавших от кишечной инфекции достигло 679. Специалисты продолжают поиск источника заражения, приоритетная версия — норовирус второго типа в водопроводной воде.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Происшествия
  • Владимирская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar