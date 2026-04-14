Главу водоканала Мурома отстранили после отравления 679 человек

В Муроме Владимирской области отстранили от должности директора МУП «Водопровод и канализация» Юрия Дударева после распространения в городе острой кишечной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона, напомнив, что число пострадавших перевалило за 670.