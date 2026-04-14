Главу водоканала Мурома отстранили после отравления 679 человек
В Муроме Владимирской области отстранили от должности директора МУП «Водопровод и канализация» Юрия Дударева после распространения в городе острой кишечной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона, напомнив, что число пострадавших перевалило за 670.
«Сегодня своим распоряжением глава округа Евгений Рычков отстранил от должности директора МУП «Водопровод и канализация» Юрия Дударева», — говорится в тексте.
Напомним, в Муроме зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В городе увеличивают поставки бутилированной воды. Число пострадавших от кишечной инфекции достигло 679. Специалисты продолжают поиск источника заражения, приоритетная версия — норовирус второго типа в водопроводной воде.
