Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 апреля, 06:09

Паразит из рыбы: В России выявили более 13 тыс. случаев описторхоза

В Башкирии почти в 2,4 раза выросла заболеваемость описторхозом

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

В Башкирии зафиксирован резкий рост заболеваемости описторхозом — паразитарной инфекцией, передающейся через рыбу. По данным Роспотребнадзора, число случаев увеличилось с 11 в 2024 году до 26 в 2025-м.

Таким образом, количество заболевших выросло почти в 2,4 раза. При этом среди детей наблюдается снижение — с двух случаев до одного.

В целом по России за 2025 год зарегистрировано 13 376 случаев описторхоза, что немного меньше показателя прошлого года. Однако ситуация в регионах остаётся неоднородной, и в ряде территорий болезнь по-прежнему распространена.

Наиболее неблагополучная обстановка сохраняется в Сибирском и Уральском федеральных округах. Лидером по числу заболевших остаётся Новосибирская область, далее следуют Красноярский край и Омская область.

В Муроме от вспышки кишечной инфекции пострадали уже 677 человек
В Муроме от вспышки кишечной инфекции пострадали уже 677 человек

Заражение происходит при употреблении сырой или плохо обработанной рыбы семейства карповых. Паразиты поражают печень, желчный пузырь и поджелудочную железу, а в тяжёлых случаях могут привести к серьёзным осложнениям, включая хронические заболевания и онкологию.

А ранее в в Муроме произошёл резкий всплеск случаев острой кишечной инфекции. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Город наращивает поставки бутилированной воды.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru

Андрей Бражников
  • Новости
  • Роспотребнадзор
  • Здоровье
  • Башкортостан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar