Паразит из рыбы: В России выявили более 13 тыс. случаев описторхоза

В Башкирии зафиксирован резкий рост заболеваемости описторхозом — паразитарной инфекцией, передающейся через рыбу. По данным Роспотребнадзора, число случаев увеличилось с 11 в 2024 году до 26 в 2025-м.

Таким образом, количество заболевших выросло почти в 2,4 раза. При этом среди детей наблюдается снижение — с двух случаев до одного.

В целом по России за 2025 год зарегистрировано 13 376 случаев описторхоза, что немного меньше показателя прошлого года. Однако ситуация в регионах остаётся неоднородной, и в ряде территорий болезнь по-прежнему распространена.

Наиболее неблагополучная обстановка сохраняется в Сибирском и Уральском федеральных округах. Лидером по числу заболевших остаётся Новосибирская область, далее следуют Красноярский край и Омская область.

Заражение происходит при употреблении сырой или плохо обработанной рыбы семейства карповых. Паразиты поражают печень, желчный пузырь и поджелудочную железу, а в тяжёлых случаях могут привести к серьёзным осложнениям, включая хронические заболевания и онкологию.