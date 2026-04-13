В Муроме от вспышки кишечной инфекции пострадали уже 677 человек
Обложка © Life.ru
В Муроме Владимирской области зафиксирована масштабная вспышка острой кишечной инфекции, в результате которой пострадали сотни жителей. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Нелли Зиновьева на заседании правительства.
По её данным, среди заболевших значительную часть составляют дети.
«С 7 по 13 апреля пострадали 677 человек, в том числе 318 детей», — приводит её слова пресс-служба правительства региона.
В течение недели — с 7 по 13 апреля — число обратившихся за медицинской помощью резко выросло. Специалисты продолжают выяснять причины распространения инфекции, а также принимают меры для стабилизации ситуации и предотвращения новых случаев заражения.
Напомним, что в Муроме произошёл резкий всплеск случаев острой кишечной инфекции. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Город наращивает поставки бутилированной воды.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.