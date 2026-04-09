Медведев заявил о высоких рисках возникновения новых инфекций

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил, что риски появления новых инфекций остаются весьма высокими. Об этом он сказал на заседании межведомственной комиссии Совбеза по противодействию биологическим угрозам.

«Риски возникновения новых инфекций остаются весьма серьёзными, что связано и с высокой контагиозностью ряда возбудителей, их способностью к быстрому распространению через границы», — отметил политик, указав на необходимость усиления мер по предотвращению биологических угроз.

Ранее сообщалось, что в Муроме зафиксирована массовая вспышка острой кишечной инфекции — за помощью обратились более ста человек, 50 госпитализированы, из них 30 детей. Прокуратура и Роспотребнадзор начали расследование. Ведомство обнаружило норовирус в водопроводе, жителям рекомендовано пить бутилированную или кипяченую воду. Тяжелых случаев нет.