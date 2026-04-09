600 учеников калужской школы №44 отправили на карантин из-за рвоты и диареи

В калужской школе №44 шесть сотен учеников отправили на карантин, при этом порядка двухсот детей пожаловались на недомогание. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

По данным источника телеграм-канала, проблемы начались 8 апреля: у учеников начались рвота, понос и жар. В одном из классов недосчитались больше девяти человек, некоторых ребят тошнило прямо за партами. Симптомы проявились у школьников с первого по девятый класс, нескольких пришлось госпитализировать в инфекционку.

Администрация учреждения частично объявила карантин до 14 апреля, но официально объяснила это вспышкой ОРВИ. Однако родители уверены: дело в кишечной инфекции. Они настаивают на срочных анализах у детей, проверке воды, продуктов и персонала столовой. Вопросы к качеству питания в школе возникали и раньше, но тогда проверка Роспотребнадзора нарушений не нашла.

«В настоящее время в школе №44 отдельные классы закрыты на карантин по ОРВИ. Также у нескольких детей наблюдаются симптомы ротавирусной инфекции, двое из них проходят лечение в инфекционной больнице», — сообщает мэрия.