Число пострадавших от кишечной инфекции в Муроме достигло 679

Количество пострадавших из-за вспышки острой кишечной инфекции в Муроме достигло 679 человек. Эпидемиологическая ситуация в городе остаётся напряжённой с 9 апреля, когда о заболевании стало известно.

В стационарах сейчас находятся 67 пациентов, среди них 26 детей. Все госпитализированные — в состоянии средней тяжести. Ещё 558 человек получили медицинскую помощь амбулаторно. 158 жителей прошли вакцинацию против гепатита А, ещё 30 детей получили бактериофаги. Специалисты продолжают проверку качества воды — исследовано около 230 проб на разных этапах водоподготовки. В городе проводится обеззараживание водопроводных сетей.