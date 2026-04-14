Число пострадавших от кишечной инфекции в Муроме достигло 679
Обложка © Life.ru
Количество пострадавших из-за вспышки острой кишечной инфекции в Муроме достигло 679 человек. Эпидемиологическая ситуация в городе остаётся напряжённой с 9 апреля, когда о заболевании стало известно.
«За неделю пострадали 679 человек», — говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
В стационарах сейчас находятся 67 пациентов, среди них 26 детей. Все госпитализированные — в состоянии средней тяжести. Ещё 558 человек получили медицинскую помощь амбулаторно. 158 жителей прошли вакцинацию против гепатита А, ещё 30 детей получили бактериофаги. Специалисты продолжают проверку качества воды — исследовано около 230 проб на разных этапах водоподготовки. В городе проводится обеззараживание водопроводных сетей.
Напомним, в Муроме зафиксирован резкий рост случаев острой кишечной инфекции. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В городе увеличивают поставки бутилированной воды. Ранее фигурировала цифра в 677 пострадавших.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.