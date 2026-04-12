«Голова, лицо, шея»: Онищенко назвал ситуации, когда прививка от бешенства жизненно необходима

Академик РАН и эпидемиолог Геннадий Онищенко объяснил, когда особенно важно вакцинироваться от бешенства. Как он отметил в беседе с ТАСС, решение зависит от ряда факторов.

Прежде всего учитывается эпидемиологическая обстановка в конкретном регионе: относится ли территория к благополучным или неблагополучным по бешенству и болеют ли там дикие животные. Чем выше место укуса (голова, лицо, шея), тем острее стоит вопрос о введении препарата.

Большое значение имеет и поведение укусившего зверя. Если, к примеру, лиса зашла в город и не боится людей, она с высокой вероятностью больна. Также, пояснил Онищенко, учитываются результаты вскрытия животного, которое обычно умерщвляют, — если болезнь не подтвердилась, то и прививка не нужна.

Ранее сообщалось, что Россию накрыла волна бешенства — очаги опасной инфекции зафиксированы минимум в 16 регионах. Но люди, которых кусают больные животные, массово отказываются от прививок, хотя болезнь смертельна. Ситуация критическая: в Калужской области от вакцинации отказываются 34% пострадавших, в Бурятии — 20%. Врачи бьют тревогу: люди не хотят сидеть на диете, бросать алкоголь или просто надеются на авось — мол, животное наверняка было здоровым. Кто-то боится побочки, кто-то не может регулярно таскаться в больницу.