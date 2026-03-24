Жительнице Подмосковья пришлось лечиться от бешенства после стычки с корги

В подмосковном Одинцове женщина пострадала от нападения корги, после чего ей пришлось проходить полугодовой курс вакцинации от бешенства. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на пострадавшую.

Инцидент произошёл у дома в ЖК «Сколковский», когда 36-летняя Маргарита с дочкой вышла на улицу, чтобы передать знакомым карликового пуделя по кличке Персик, которого она временно держала у себя.

В этот момент рядом оказалась семейная пара, выгуливавшая корги без поводка. Пудель испугался более крупной собаки и зарычал, корги тут же набросилась на него. Рита схватила питомца на руки, но корги вцепилась ей в ногу и прокусила плотные флисовые штаны. Женщина ощутила острую боль, а её дочь расплакалась от испуга.

Хозяева корги не пытались оттащить свою собаку и оставались безучастными, отметила пострадавшая. Хозяйка животного передала Рите свой номер телефона и пообещала прислать ветпаспорт с отметками о прививках, однако на связь больше не выходила.

В травмпункте женщине сразу сделали две прививки, теперь ей предстоит вакцинироваться по графику в течение полугода. Из-за этого Маргарита вынуждена соблюдать ограничения: нельзя загорать, ходить в баню и употреблять алкоголь. Кроме того, шрам от укуса, по её словам, останется у неё на всю жизнь.

