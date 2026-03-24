24 марта, 09:05

Жительнице Подмосковья пришлось лечиться от бешенства после стычки с корги

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dulova Olga

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dulova Olga

В подмосковном Одинцове женщина пострадала от нападения корги, после чего ей пришлось проходить полугодовой курс вакцинации от бешенства. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на пострадавшую.

Пострадавшая от нападения корги в Одинцово. Фото © Telegram / SHOT

Пострадавшая от нападения корги в Одинцово. Фото © Telegram / SHOT

Инцидент произошёл у дома в ЖК «Сколковский», когда 36-летняя Маргарита с дочкой вышла на улицу, чтобы передать знакомым карликового пуделя по кличке Персик, которого она временно держала у себя.

В этот момент рядом оказалась семейная пара, выгуливавшая корги без поводка. Пудель испугался более крупной собаки и зарычал, корги тут же набросилась на него. Рита схватила питомца на руки, но корги вцепилась ей в ногу и прокусила плотные флисовые штаны. Женщина ощутила острую боль, а её дочь расплакалась от испуга.

Шокирующие кадры последствий нападения корги на прохожую в Одинцово. Видео © Telegram / SHOT

Хозяева корги не пытались оттащить свою собаку и оставались безучастными, отметила пострадавшая. Хозяйка животного передала Рите свой номер телефона и пообещала прислать ветпаспорт с отметками о прививках, однако на связь больше не выходила.

Жительница Одинцово вынуждена полгода ставить уколы от бешенства после укуса корги без поводка. Видео © Telegram / SHOT

В травмпункте женщине сразу сделали две прививки, теперь ей предстоит вакцинироваться по графику в течение полугода. Из-за этого Маргарита вынуждена соблюдать ограничения: нельзя загорать, ходить в баню и употреблять алкоголь. Кроме того, шрам от укуса, по её словам, останется у неё на всю жизнь.

Свора бездомных собак терроризирует детей под Иркутском, заведено уголовное дело
Свора бездомных собак терроризирует детей под Иркутском, заведено уголовное дело

А ранее сообщалось, что бродячие собаки напали на ребёнка в Дагестане прямо во дворе школы. Стоит отметить мужество 11-летнего мальчика — он не запаниковал и дал отпор стае. Региональный СК возбудил уголовное дело.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Вероника Бакумченко
