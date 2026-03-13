Владимир Путин
Регион
13 марта, 12:22

Свора бездомных собак терроризирует детей под Иркутском, заведено уголовное дело

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Serg Zastavkin

В садоводстве «Энергетик-3» под Иркутском родители вынуждены сопровождать детей до автобусной остановки из-за агрессивной стаи бездомных собак. Как рассказала мать одной из пострадавших девочек, животные появились ещё прошлой весной и уже покусали троих несовершеннолетних.

По её словам, дочь пострадала, когда шла на остановку в город — собака укусила её за ногу. Пришлось ехать в медпункт. Это не первый случай: ранее от нападений пострадали ещё девочка и мальчик. Другим детям удавалось убегать.

Обращения в администрацию результата не дали. Стая по-прежнему бегает по посёлку и нападает на людей.

«Я теперь постоянно провожаю и встречаю дочь с автобуса, потому что собаки никуда не делись», — уточнила женщина в разговоре с 360.ru.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности после того, как псы покусали мальчика и его сестру-подростка. В ведомстве заявили, что установят виновных и проверят работу местных властей по отлову бездомных животных.

«Собачья свадьба каждый день»: Стая псов чуть не разорвала школьника в Кабардино-Балкарии
На днях бродячие собаки напали на парня в Дагестане прямо во дворе школы. Стоит отметить мужество 11-летнего мальчика — он не запаниковал и дал отпор стае. Региональный СК РФ возбудил уголовное дело.

